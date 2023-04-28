Những tình huống có thể diễn ra tại phiên tòa xét xử ‘dì ghẻ’ và cha ruột vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Xã hội 28/04/2023 08:40

TAND Cấp cao tại TP HCM sáng ngày 28/4 đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ dì ghẻ và cha ruột bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ giadinh.suckhoedoisong, liên quan đến vụ án này, trước ngày phiên phúc thẩm diễn ra, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận phán quyết của tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội "Giết người". Tuy nhiên, do có kháng cáo của bị hại nên phiên toà vẫn diễn ra theo luật định.

Trước đó, Tòa gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A) án tử hình về tội "giết người", 3 năm tù về tội "hành hạ người khác". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột cháu V.V) mức án 3 năm tù tội "hành hạ người khác", 5 năm tù tội "che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Bình luận về những diễn biến có thể xảy ra tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định trên giadinh.suckhoedoisong về những tình huống như sau: HĐXX có quyền: Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm; Sửa bản án sơ thẩm; Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại; Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án; Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm; Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Những tình huống có thể diễn ra tại phiên tòa xét xử ‘dì ghẻ’ và cha ruột vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Đây là vụ án nghiêm trọng, tại phiên sơ thẩm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đã được tòa sơ thẩm xem xét một cách thấu đáo. Ảnh: giadinh.suckhoedoisong

"Đây là vụ án nghiêm trọng, tại phiên sơ thẩm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đã được tòa sơ thẩm xem xét một cách thấu đáo", luật sư Long phân tích.

Theo PLO, vào sáng hôm nay (28-4), An ninh siết chặt phiên phúc thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi. Nhiều lực lượng CSCĐ, Công an đến để bảo vệ an ninh phiên toà.Ảnh: HỮU ĐĂNG

Trong phiên phúc thẩm lần này, tòa đã triệu tập năm người làm chứng và hai giám định viên tư pháp - pháp y, thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM. Dù rút kháng cáo trước phiên xử, Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn được dẫn giải tới tòa.

Những tình huống có thể diễn ra tại phiên tòa xét xử ‘dì ghẻ’ và cha ruột vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh 2

Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên xử sáng nay. Ảnh: PLO

Xử sơ thẩm vào ngày 25-11-2022, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang tử hình về tội giết người, ba năm tù về tội hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái ba năm tù tội hành hạ người khác, năm năm tù đối với tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù.

Hồ sơ thể hiện, Bé VA (8 tuổi) là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và người vợ trước. Sau ly hôn, bé VA được giao cho Thái nuôi dưỡng. Sau đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang về sống với cha con Thái.

Thời điểm nghỉ học do dịch COVID-19, Thái giao cho Trang chăm sóc và dạy kèm con nhưng Trang đã hành hạ bé bất kể thời gian nào. Lúc Trang hành hạ, đánh bé VA thì Thái cũng biết và có cùng Trang chửi, đánh con.

Trang đã hành hạ bé VA dã man, tàn khốc trong thời gian dài (đánh liên tục, nắm tóc, đánh và bắt cởi hết quần áo, bắt chui vào chuồng chó, quỳ gối trong chuồng với chó, dùng cây gỗ đánh…), theo dữ liệu xuất trích từ các camera mà Thái đã xóa nhằm che giấu sự việc.

Đỉnh điểm, ngày 22-12-2021, Trang đã đánh đập dã man, tàn nhẫn bé 4 giờ liền khiến nạn nhân tử vong. Khi mỏi tay, Trang đổi tay khác để đánh tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể bé.

Khi bé VA không phản kháng, Trang đánh đập cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Khi được đưa đi cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Theo kết luận giám định, nạn nhân chết do phù phổi cấp do sốc chấn thương.

 

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