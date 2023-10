Theo thông tin từ giadinh.suckhoedoisong, liên quan đến vụ án này, trước ngày phiên phúc thẩm diễn ra, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận phán quyết của tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội "Giết người". Tuy nhiên, do có kháng cáo của bị hại nên phiên toà vẫn diễn ra theo luật định.

Đây là vụ án nghiêm trọng, tại phiên sơ thẩm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đã được tòa sơ thẩm xem xét một cách thấu đáo. Ảnh: giadinh.suckhoedoisong

"Đây là vụ án nghiêm trọng, tại phiên sơ thẩm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đã được tòa sơ thẩm xem xét một cách thấu đáo", luật sư Long phân tích.

Theo PLO, vào sáng hôm nay (28-4), An ninh siết chặt phiên phúc thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi. Nhiều lực lượng CSCĐ, Công an đến để bảo vệ an ninh phiên toà.Ảnh: HỮU ĐĂNG

Trong phiên phúc thẩm lần này, tòa đã triệu tập năm người làm chứng và hai giám định viên tư pháp - pháp y, thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM. Dù rút kháng cáo trước phiên xử, Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn được dẫn giải tới tòa.

Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên xử sáng nay. Ảnh: PLO

Xử sơ thẩm vào ngày 25-11-2022, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang tử hình về tội giết người, ba năm tù về tội hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái ba năm tù tội hành hạ người khác, năm năm tù đối với tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù.

Hồ sơ thể hiện, Bé VA (8 tuổi) là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và người vợ trước. Sau ly hôn, bé VA được giao cho Thái nuôi dưỡng. Sau đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang về sống với cha con Thái.

Thời điểm nghỉ học do dịch COVID-19, Thái giao cho Trang chăm sóc và dạy kèm con nhưng Trang đã hành hạ bé bất kể thời gian nào. Lúc Trang hành hạ, đánh bé VA thì Thái cũng biết và có cùng Trang chửi, đánh con.

Trang đã hành hạ bé VA dã man, tàn khốc trong thời gian dài (đánh liên tục, nắm tóc, đánh và bắt cởi hết quần áo, bắt chui vào chuồng chó, quỳ gối trong chuồng với chó, dùng cây gỗ đánh…), theo dữ liệu xuất trích từ các camera mà Thái đã xóa nhằm che giấu sự việc.

Đỉnh điểm, ngày 22-12-2021, Trang đã đánh đập dã man, tàn nhẫn bé 4 giờ liền khiến nạn nhân tử vong. Khi mỏi tay, Trang đổi tay khác để đánh tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể bé.

Khi bé VA không phản kháng, Trang đánh đập cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Khi được đưa đi cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Theo kết luận giám định, nạn nhân chết do phù phổi cấp do sốc chấn thương.