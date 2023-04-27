Gia Lai: Bàng hoàng trong cùng một ngày, liên tiếp phát hiện 2 thi thể không rõ tung tích

Xã hội 27/04/2023 15:27

Hai người đều không rõ tung tích tử vong tại TP Pleiku và huyện Mang Yang (Gia Lai).

Cụ thể, theo VTC News, ngày 27/4, UBND xã Biển Hồ (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm người thân của thi thể người đàn ông vừa được phát hiện trên địa bàn.

Cụ thể, nạn nhân được phát hiện tại khu vực Biển Hồ A (làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP Pleiku) vào trưa 26/4.

Thi thể nam trong độ tuổi từ 25-30, cao khoảng 1.67 m, người gầy, tay phải đeo vòng hạt gỗ, dép da màu đen, mặc quần thể thao đen, áo thun màu xanh, mang ba lô màu đen có hình quả táo. Trên người nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân hay điện thoại di động nên đến nay vẫn chưa xác minh được lai lịch.

Gia Lai: Bàng hoàng trong cùng một ngày, liên tiếp phát hiện 2 thi thể không rõ tung tích - Ảnh 1

Chiếc xe máy mà nạn nhân gửi ở bãi gửi xe. Ảnh: VTC News

Ngoài ra, quanh khu vực phát hiện thi thể, tại bãi giữ xe của Di tích thắng cảnh Biển Hồ, có một chiếc xe máy mang BKS 81T3-1704 mà trước đó nạn nhân đã gửi lại.

Cùng ngày (26/4), Công an huyện Mang Yang tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể nam giới (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tại hồ nước thuộc Nông trường chuối Hoa Đào (thôn Nhơn Tân, xã Đăk Taley, huyện Mang Yang).

Nạn nhân là nam giới độ tuổi từ 20-30 tuổi, cao từ 1m57-1m65, thể tạng trung bình, tóc xoăn, mũi tẹt, dái tai trung bình. Nạn nhân mặc áo phông cộc tay màu đen, quần thun màu đen.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Yang đã phát thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết để phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân có đặc điểm nêu trên.

Cũng theo VOV, Gia Lai báo động tình trạng đuối nước ở trẻ em. Theo Sở Lao Động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, tai nạn đuối nước đang gia tăng là do nhận thức gia đình, cộng đồng, xã hội về nguy cơ gây đuối nước trẻ em còn hạn chế; trẻ em thiếu sự giám sát của cha mẹ; trẻ em chưa biết bơi, thiếu kĩ năng trong môi trường nước, thiếu sân chơi cho trẻ em, nhất là vùng sâu vùng xa, khu vực nông thôn.

Gia Lai: Bàng hoàng trong cùng một ngày, liên tiếp phát hiện 2 thi thể không rõ tung tích - Ảnh 2
Gia Lai cảnh báo việc trẻ đuối nước. Ảnh: VOV 

Theo ông Võ Như Minh Quang, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai chia sẻ trên VOV, cùng với việc đẩy mạnh việc dạy bơi cho trẻ, mỗi gia đình cũng cần quản lý hoạt động vui chơi của trẻ, nhất là trong dịp hè.

“Trong thời gian tới vào tháng 5, tháng 6 là dịp nghỉ hè, sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về đuối nước. Để phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn đuối nước, Sở đã tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương triển khai những nội dung cụ thể. Chỉ đạo tăng cường phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức của các gia đình, trường học trong việc phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em bằng những hình thức phù hợp. Phải phát huy được vai trò của hội đoàn thể ở cơ sở vận động người dân, cộng đồng tham gia xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, cải tạo sửa chữa, đặt biển báo ở những nơi dễ xảy ra tai nạn đuối nước”, ông Quang nói./.

 

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