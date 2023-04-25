Thông tin mới vụ chồng đánh vợ nhập viện ở Đà Nẵng: Công an đang chờ kết quả giám định, sẽ xử lý nghiêm

Xã hội 25/04/2023 08:50

Đại diện đơn vị chức năng cho biết, đơn vị đang chờ kết quả giám định thương tật và sẽ xử lý nghiêm vụ việc.

Theo PLO, chiều 24-4, Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), cho biết công an đã lấy lời khai của Nguyễn Tân (53 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với chị BP. Chị P là người sống chung như vợ chồng với Tân và có hai con gái chung nhưng không đăng ký kết hôn.

“Chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tích của người vợ để có căn cứ xử lý vụ án. Quan điểm của công an là phải xử lý nghiêm theo pháp luật” - Thượng tá Công nói trên PLO.

Theo chị P, chị có một con riêng năm nay 16 tuổi. 10 năm trước, chị gặp Tân cũng có một con trai riêng, lúc đó chín tuổi. Hai người về sống chung, hai con gái lần lượt ra đời (chín và năm tuổi).

Thông tin mới vụ chồng đánh vợ nhập viện ở Đà Nẵng: Công an đang chờ kết quả giám định, sẽ xử lý nghiêm - Ảnh 1
Hình ảnh vụ việc gây ám ảnh. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Hai năm trước, do căn nhà xập xệ, mỗi lần mưa là bị ngập nên hai người lấy hết tiền dành dụm rồi vay mượn, chơi hụi thêm để có tiền xây nhà mới khang trang hơn. Mỗi người ai cũng muốn đi làm để kiếm tiền trả nợ nhưng dịch COVID-19 xảy ra khiến kinh tế khó khăn, phía chủ hụi đòi tiền liên tục, hai vợ chồng đều túng quẫn.

 

“Tôi bán thịt heo ngoài chợ, công việc chỉ đủ lo cho việc ăn học của các con. Do thời gian gần đây tiền hụi tôi không đóng nổi nữa nên nói chồng trả. Tân liên tục bị người ta đòi tiền hụi nên bực tức vì hụi này là do tôi đứng ra bảo lãnh. Tối hôm đó, Tân đi nhậu về thì có người gọi điện thoại đòi tiền hụi. Tân cho rằng số tiền đó là do tôi gây ra nên bực tức, trút giận lên tôi” - chị P kể trên PLO.

Chị P nhập viện vào ngày 4-4, bị gãy tay và chấn thương phần mềm khắp cơ thể. Sau khi bắt vít cố định tay bị gãy, chị P đã xuất viện. Nhưng sau đó vết thương bị nhiễm trùng, hiện chị P phải quay lại chữa trị tại BV C Đà Nẵng.

Tối 23-4, sau khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu và phường Hòa Khánh Nam đã nắm được thông tin và nhanh chóng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên chị P. Sáng 24-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ với chị P.

Thông tin mới vụ chồng đánh vợ nhập viện ở Đà Nẵng: Công an đang chờ kết quả giám định, sẽ xử lý nghiêm - Ảnh 2
 

 

Thông tin mới vụ chồng đánh vợ nhập viện ở Đà Nẵng: Công an đang chờ kết quả giám định, sẽ xử lý nghiêm - Ảnh 3
Thương tích của chị P. Ảnh: VOV

Cũng theo Báo Tiền Phong, ban đầu sự việc xảy ra ngày 4/4 và chị P. phải nhập viện vì gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau khi nhập viện, chị P. được phẫu thuật, sau đó được xuất viện về phòng trọ của mẹ ruột.

Cơ quan công an đã lấy lời khai của chị P. và ông T., đồng thời trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.

Chị P. cho biết, vết thương của chị bị nhiễm trùng và mới quay lại bệnh viện để điều trị.

Chị P. cũng cho hay đã chung sống cùng chồng hơn 10 năm và có 2 con. Trước đó, chị đã nhiều lần bị chồng hành hung, tuy nhiên vì thương con nên mới chịu đựng. Sau khi sự việc xảy ra đêm 4/4, chị không thể chịu đựng thêm nữa và đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

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Theo lời khai ban đầu nghi phạm báo trên bệnh viện, do mâu thuẫn cả hai bên lớn tiếng, không kiềm chế được mình, hung thủ đã dùng kéo đâm liên tục vào người nạn nhân.

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