Lí do tài xế container ở Bình Định bị đánh liên tiếp đến mức nhập viện: Nghi do đi vào công trường

Xã hội 25/04/2023 06:17

'Có thể tài xế container đã đi vào phạm vi công trường nên 2 bên đã không kìm chế sự nóng giận mà xảy sự cố.' - một đại diện cho biết.

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, Tài xế container sau khi bị nhóm công nhân sửa chữa đường đánh trọng thương hiện vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, anh đã kể lại lý do vì sao bị đánh.

Theo anh Ngôn chia sẻ trên Báo Đại Đoàn Kết, khoảng 19h ngày 21/4, anh điều khiển container mang biển số Bình Định chở hoa quả trên đường ra Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) để nhập hàng cho công ty.

Khi chạy qua Cửa hàng xăng dầu Thạch Thanh (thuộc thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), một công nhân ra hiệu lệnh thông báo dừng lại nhường đường cho xe làn đối diện đi qua đoạn đường đang thi công.

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Tài xế bị đánh. Ảnh: Đại Đoàn Kết 

Sau khi thực hiện theo hiệu lệnh, thấy làn đường bên cạnh thông thoáng và không còn người chỉ dẫn hiệu lệnh nên anh Ngôn đã đánh lái vượt qua. Tuy nhiên, một lúc sau xuất hiện một nhóm công nhân chặn xe anh lại và đánh vào cửa yêu cầu nam tài xế xuống xe để nói chuyện.

Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Ngôn đã bị nhóm công nhân dùng cọc tiêu nhựa dài gần 1 m và gậy nhựa dùng để ra hiệu lệnh lao vào hành hung.

Lí do tài xế container ở Bình Định bị đánh liên tiếp đến mức nhập viện: Nghi do đi vào công trường - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đại Đoàn Kết

“Nhóm người dùng cọc tiêu nhựa, gậy nhựa hiệu lệnh đánh tới tấp, có người còn lao vào đấm, đá vào ngực khiến tôi khó thở. Bị đánh tới tấp, tôi chỉ biết ôm đầu chạy lên xe khóa cửa rồi gọi cầu cứu công an. Lúc công an tới làm việc, tôi bước xuống thì chân tay tê cứng, ngã ra đường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu”, anh Ngôn nhớ lại.

Nam tài xế cho biết, sau khi bị nhóm công nhân hành hung, anh đã trình báo sự việc đến cơ quan công an và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý người vi phạm.

Lí do tài xế container ở Bình Định bị đánh liên tiếp đến mức nhập viện: Nghi do đi vào công trường - Ảnh 3
 

 

Lí do tài xế container ở Bình Định bị đánh liên tiếp đến mức nhập viện: Nghi do đi vào công trường - Ảnh 4
Đoạn đường xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing 

Ông Phạm Tiến Hùng, kỹ thuật giám sát công trường Công ty CP Xây dựng 48 thông tin thêm trên Đại Đoàn Kết, “Có thể tài xế container đã đi vào phạm vi công trường nên 2 bên đã không kìm chế sự nóng giận mà xảy sự cố. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện đơn vị đã vào thăm hỏi nam tài xế và đang chờ kết luận từ công an", ông Hùng nói.

Theo Zing, cùng ngày, lãnh đạo Công an thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) cho biết đang triệu tập làm việc với nhóm người liên quan để xác định nguyên nhân. Công an cũng yêu cầu bệnh viện cung cấp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để tiến hành giám định thương tật do vụ hành hung gây ra.

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