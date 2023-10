Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, Tài xế container sau khi bị nhóm công nhân sửa chữa đường đánh trọng thương hiện vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, anh đã kể lại lý do vì sao bị đánh.

Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Ngôn đã bị nhóm công nhân dùng cọc tiêu nhựa dài gần 1 m và gậy nhựa dùng để ra hiệu lệnh lao vào hành hung.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đại Đoàn Kết

“Nhóm người dùng cọc tiêu nhựa, gậy nhựa hiệu lệnh đánh tới tấp, có người còn lao vào đấm, đá vào ngực khiến tôi khó thở. Bị đánh tới tấp, tôi chỉ biết ôm đầu chạy lên xe khóa cửa rồi gọi cầu cứu công an. Lúc công an tới làm việc, tôi bước xuống thì chân tay tê cứng, ngã ra đường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu”, anh Ngôn nhớ lại.

Nam tài xế cho biết, sau khi bị nhóm công nhân hành hung, anh đã trình báo sự việc đến cơ quan công an và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý người vi phạm.

Đoạn đường xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing

Ông Phạm Tiến Hùng, kỹ thuật giám sát công trường Công ty CP Xây dựng 48 thông tin thêm trên Đại Đoàn Kết, “Có thể tài xế container đã đi vào phạm vi công trường nên 2 bên đã không kìm chế sự nóng giận mà xảy sự cố. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện đơn vị đã vào thăm hỏi nam tài xế và đang chờ kết luận từ công an", ông Hùng nói.

Theo Zing, cùng ngày, lãnh đạo Công an thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) cho biết đang triệu tập làm việc với nhóm người liên quan để xác định nguyên nhân. Công an cũng yêu cầu bệnh viện cung cấp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để tiến hành giám định thương tật do vụ hành hung gây ra.