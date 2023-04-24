Sau khi được điều trị, bé gái vẫn còn đau nhiều và tâm lý vô cùng hoang mang, lo sợ.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, chiều 24/4, anh Mùa A Sùng (cậu ruột của cháu M.T.N, 9 tuổi) cho biết sau khi vụ việc xảy ra cháu được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Do bị thương tích nặng, bệnh nhi này phải chuyển xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM điều trị. Theo anh Mùa A Sùng, sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, sức khỏe của cháu N. đã dần ổn định. Tuy nhiên, cháu vẫn bị đau ở vết thương và tâm lý còn hoang mang, lo sợ.

Cha dượng hiếp dâm bé gái. Ảnh: Dân Việt

Theo Dân Việt, Trước đó, vào khoảng 16h30' ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong về việc đang cấp cứu cho cháu M.T.N (SN 2014, trú tại thôn 3, xã Đắk Som, con gái chị M.T.X) bị tổn thương nặng, nghi bị người khác xâm hại.

Khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong nắm bắt tình hình để xác định nội dung vụ việc.

Sau hơn 1 giờ xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã xác định Hoàng Văn L (SN 1991, trú tại thôn 3, xã Đắk Som, là bố dượng của cháu N) chính là nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.

Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng L đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng L đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Internet

Theo Lao Động: L khai nhận, hơn 11h trưa 20/4, L thấy trong nhà chỉ có cháu N đang nằm nghỉ trưa trên giường và cháu Y (SN 2017, là con chung của L và chị X) đang chơi điện thoại.

Sau đó, L thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N. Do bị đau, máu chảy nhiều, cháu N đã la hét, phản kháng nhưng L vẫn cố tình thực hiện hành vi hiếp dâm đến cùng đối với cháu và đe doạ cháu không được nói cho ai biết…

Hiện đối tượng Hoàng Văn L đã bị bắt tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

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