Sự việc xảy ra tại Đà Nẵng . Người đàn ông tên N.T. trong bộ dạng trần trùng trục phô diễn tính ác trước mặt con gái bằng việc giáng lên thân thể vợ những động tác bạo lực. Chưa hết, khi nạn nhân không chịu nổi, bỏ chạy theo cầu thang xuống dưới thì tiếp tục bị rượt đánh. Cơn say đòn tái diễn với hàng loạt những cú đấm, tát, đá vào mặt. Thấy vợ gục xuống, anh ta vẫn không buông tha…

Chia sẻ trên Báo Người Lao Động, câu nói "Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa" – Chuẩn mực này vừa lung lay dữ dội bởi clip lan truyền trên internet mấy hôm nay về một người chồng tấn công vợ.

Một người đàn ông dù tiếp nhận sự giáo dục đậm đặc hay hời hợt cũng không nên có hành vi phản chuẩn mực như vậy.

Xem lại rất nhiều lần những hình ảnh kinh hãi đó chỉ với mong muốn tìm ra lý do nào khả dĩ để thông cảm cho người đàn ông kia nhưng chịu. Sự tàn nhẫn đã quá rõ ràng.

Hình ảnh "truy cùng, đuổi tận", ra tay tàn nhẫn. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Một người chồng dù còn yêu thương vợ hay không cũng không thể có lối hành xử phi nam tính, bất quân tử đến thế.

Một người cha dù vô tâm cỡ nào mà trước tình huống có con nhỏ chứng kiến thì nhất định phải có sự kiềm chế nhất định.

Một thành viên của xã hội văn minh chắc chắn phải xa lạ với hành vi bạo lực người đó dù chỉ trong suy nghĩ…

Nhưng tất cả đã vô giá trị với người đàn ông cởi trần trong clip.

Khi vợ sai, cứ cho là như vậy, thì việc "dạy vợ" hay "phạt vợ" dù rất bất đắc dĩ nhưng cũng phải trong tư thế chững chạc, nghiêm túc và bằng phương pháp thích hợp để hướng tới "tâm phục khẩu phục". Đằng này, cách "truy cùng, đuổi tận", động tác ra đòn bất chấp vùng nguy hiểm, vung thẳng chân vào mặt như vậy chỉ có thể gọi là "đòn thù". Chắc chắn là đòn thù!.

Thương tích của chị vợ. Ảnh: VOV

Theo Tuổi Trẻ trước đó, từ tối 22-4, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết cùng clip, hình ảnh về vụ việc người chồng đánh vợ dã man xảy ra ở Đà Nẵng. Trong đó có hai đoạn clip cho thấy một người đàn ông đã đánh tới tấp vợ của mình trước mặt con gái trong phòng ngủ. Người này cũng cầm một vật giống chai rượu đánh lên người vợ.

Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá, lấy bàn đè lên người, túm tóc giật ngược… Người vợ chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Nhiều người đã bày tỏ sự bất bình trước hành vi đánh đập dã man vợ của người chồng vũ phu. Theo chị P., sau khi bị chồng (ông N.T.) đánh đập vào đêm 4-4, chị phải nhập viện, gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau ca mổ, chị đã xuất viện, về ở phòng trọ của mẹ ruột.

Chị P. cũng cho biết công an đã lấy lời khai của chị và chồng, đưa chị P. đi giám định thương tật. Theo chị P., vợ chồng chị đã chung sống với nhau gần 10 năm và có hai con.

Không chỉ sự việc tối 4-4, mà chị còn nhiều lần bị chồng đánh đập. Vì thương hai con nhỏ, chị đã cố gắng chịu đựng. Nhưng sau vụ đánh đập dã man tối 4-4, chị P. cho hay không thể chịu thêm nữa.