Hiện trường kinh hoàng người đàn ông nghi giết vợ rồi nhảy lầu tự tử ở TP.HCM: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Xã hội 24/04/2023 15:19

Tại hiện trường, người đàn ông được bảo vệ và người dân sơ cứu tại chỗ khi đang nằm bất tỉnh dưới tầng hầm. Đến khi kiểm tra căn hộ, họ tiếp tục phát hiện người vợ đã tử vong.

Theo thông tin từ VOV, theo thông tin ban đầu, gần 8h sáng 24/4, người dân sống ở chung cư Tecco Tower Tham Lương (phường Tân Thới Nhất, Quận 12) nghe tiếng động mạnh tại khu vực mái tôn khu nhà xe nên tới kiểm tra. Tới nơi, người dân nhìn thấy ông N.G.T. (37 tuổi) rơi ở mái tôn tầng 3, sau đó mái tôn thủng, ông T. rơi xuống đất.

Hiện trường kinh hoàng người đàn ông nghi giết vợ rồi nhảy lầu tự tử ở TP.HCM: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
 

 

Hiện trường kinh hoàng người đàn ông nghi giết vợ rồi nhảy lầu tự tử ở TP.HCM: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2
Người đàn ông được sơ cứu. Ảnh: Tieudung.kinhtedothi  

Ngay lập tức, bảo vệ khu chung cư và người dân đã đến hỗ trợ băng bó vết thương cho ông T., gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bảo vệ chung cư lên căn hộ của ông T. thì phát hiện vợ ông là bà T.T.H. (38 tuổi) tử vong tại chỗ.

Hiện trường kinh hoàng người đàn ông nghi giết vợ rồi nhảy lầu tự tử ở TP.HCM: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 3

Người đàn ông được bảo vệ và người dân sơ cứu tại chỗ khi đang nằm bất tỉnh dưới tầng hầm. Ảnh: VOV

Cũng theo VietNamNet, khi nhận tin báo, Công an đã phong toả hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và người có liên quan để phục vụ điều tra.

Theo cư dân, vợ chồng ông T. quê Nghệ An. Ông này làm trong lĩnh vực du lịch lữ hành, còn vợ làm nhân viên của một ngân hàng. Vợ chồng ông T. đã có 2 con chung.

Hiện trường kinh hoàng người đàn ông nghi giết vợ rồi nhảy lầu tự tử ở TP.HCM: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 4
 Lực lượng chức năng đưa thi thể người vợ đi khám nghiệm. Ảnh: VietNamNet

Sáng nay, ông T. chở con đi học, sau đó quay về nhà. Hàng xóm có nghe tiếng 2 vợ chồng cự cãi, sau đó phát hiện vụ việc đau lòng nói trên.

Công an cho rằng đây là vụ việc án mạng, xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

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Từ khóa:   TP.HCM mâu thuẫn nghi án chồng giết vợ

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