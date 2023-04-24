Yên Bái: Lí do hàng trăm em học sinh cầm hoa cúc trắng tiễn đưa cô giáo đang mang thai qua đời

Xã hội 24/04/2023 10:26

Những ngày gần đây, đoạn clip đăng tải cảnh nhiều em học sinh cầm hoa cúc trắng xếp thành hàng dài khiến nhiều người xúc động. Nguyên nhân vụ việc được cho là tiễn đưa một cô giáo không may qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo.

Cụ thể, theo Sức khỏe và đời sống, trên các trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh hàng trăm học sinh một trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đứng xếp hàng tiễn đưa cô giáo qua đời vì bệnh u não khi đang mang thai 6 tháng.

Theo ông Hà Phúc Thuận - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, những hình ảnh vừa cảm động, vừa xót xa ấy được diễn ra tại lễ đưa tang cô giáo Phạm Huyền Chang (SN 1990, quê ở xã Xuân Long, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Yên Bái: Lí do hàng trăm em học sinh cầm hoa cúc trắng tiễn đưa cô giáo đang mang thai qua đời - Ảnh 1

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái xếp thành hàng dài tiễn đưa cô giáo. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

"Cô Chang dạy môn sinh học và cũng là bí thư đoàn trường. Tháng 3/2023, cô Chang phát hiện mắc bệnh u não khi cô đang mang thai 6 tháng. Dù đã được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng cô giáo trẻ không qua khỏi và mất vào ngày 17/4 vừa qua", Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi nghẹn lời.

Theo ông Thuận, trong buổi đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng, 530 em học sinh đã đứng xếp thành hàng dài, cầm bông cúc trắng để tiễn đưa cô giáo. Việc này xuất phát từ tinh thần tự nguyện và tình cảm của học sinh toàn trường.

Yên Bái: Lí do hàng trăm em học sinh cầm hoa cúc trắng tiễn đưa cô giáo đang mang thai qua đời - Ảnh 2
Nhiều học sinh tiễn đưa cô giáo. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

"Quả thực lúc đầu Ban giám hiệu nhà trường khá bất ngờ với hành động và tình cảm của các em dành cho cô Chang. Ngay sau đó, chúng tôi hướng dẫn các em chia thành từng nhóm nhỏ và bố trí hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học", vị Phó Hiệu trưởng cho hay.

Yên Bái: Lí do hàng trăm em học sinh cầm hoa cúc trắng tiễn đưa cô giáo đang mang thai qua đời - Ảnh 3
Hình ảnh cảm động của các em học sinh. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Lao Động, thông tin từ Ban Giám hiệu nhà trường, ngay sau khi biết tin cô giáo Chang bị bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày, giáo viên nhà trường đã phân chia nhau túc trực, có mặt ở nhà cô giáo để hỗ trợ gia đình chăm sóc cô.

"Đồng thời, Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường cũng quyên góp được một số tiền để giúp đỡ cô trong thời gian chữa bệnh. Số còn lại chưa sử dụng đến, nhà trường cũng đã lập một sổ tiết kiệm cho đứa con trai 6 tuổi của cô Chang" - đại diện nhà trường nói thêm.

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