Theo luật sư Đinh Thị Quỳnh Như chia sẻ trên PLO, bất kể xuất phát từ lý do gì, người vợ có sai trái đến đâu thì việc “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người đầu ấp tay gối với mình, người mẹ của các con mình là điều hoàn toàn không thể chấp nhận.

Chị P. bị đánh tàn nhẫn. Ảnh: PLO

Đối với tôi, đánh đập người khác là điều đáng lên án, đánh đập người thân, vợ/chồng mình là điều đáng lên án gấp vạn lần. Còn đánh đập vợ trước mặt con trẻ là hành động phi nhân tính, không còn lời nào để nói cho đủ sự phẫn nộ trong lòng tôi và những người đàn ông đang có.

Bởi, cho dù sau quá trình điều tra, giám định tỉ lệ thương tật, xét đến tính chất côn đồ của hành vi và người chồng sẽ phải đối diện với sự trừng trị của pháp luật thì đối với tôi vẫn là chưa đủ, nhất là với những người đàn ông luôn sẵn sàng “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với người đầu ấp tay gối với mình!

Điều gây cho tôi nhiều suy nghĩ là trong các quy định liên quan hiện hành không có điều khoản nào nói rằng đánh đập đối với vợ là tình tiết tăng nặng hoặc coi đó là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt. Dẫu cho chúng ta có Luật Bình đẳng giới, chúng ta luôn dành những mỹ từ để tụng ca đức hy sinh của người vợ, người mẹ trong cuộc sống này.

Chị P. phải bó bột. Ảnh: Internet

Bất kể xuất phát từ lý do gì, người vợ có sai trái đến đâu (đó là “nếu có”) thì việc “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người đầu ấp tay gối với mình, người mẹ của các con mình là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Đằng này anh ta lại còn đánh đập vợ ngay trước mặt con gái của mình, buộc con gái chứng kiến mẹ mình bị hành hạ, đau đớn bởi chính cha mình mà bản thân non trẻ không thể làm gì được. Liệu nỗi đau này, sự ám ảnh này sâu đến mức nào và biết chừng nào mới có thể nguôi phai!

Theo Phụ Nữ Việt Nam, chị Châu Đào Bích P. (SN 1990, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi hứng chịu trận đòn kinh hoàng của chồng là anh T. vào tối 4/4. Kể về nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra tối hôm 4/4, chị P. cho biết, do thời gian gần đây công việc buôn bán thịt lợn của chị gặp nhiều khó khăn, không kiếm được tiền nên giữa 2 vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn.

Chị P. bị hành hạ dã man. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

"Anh ta túm tóc, lấy chân đạp liên tục vào người, sau đó lại cầm chai rượu khảo vào đầu. Vừa đánh vừa chửi, rất hung tợn. Tôi đã cầu xin nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Nếu hôm đấy hàng xóm không sang can ngăn kịp thời, có lẽ tôi chết rồi", chị P. nói.

Tại bệnh viện, các bác sỹ đã làm phẫu thuật, bắn 6 chiếc đinh vis, 1 nẹp, để cố định vị trí xương bên tay trái của chị P. bị gãy.

Chị P. cho biết, ngoài việc phải phẫu thuật, trên cơ thể chị còn hàng chục vết thương từ đầu tới chân, rất nhiều chỗ chảy máu, phải phải băng bó. Chị P. cho biết, thời gian đầu, chị cũng định bỏ qua, không muốn làm to chuyện vì nghĩ rằng vợ chồng nào rồi cũng có lúc cãi vã, hơn nữa vì con còn nhỏ. Thế nhưng trong suốt thời gian chị nằm viện, anh ta không hề có một lời hỏi thăm, thậm chí còn có những lời lẽ thách thức với chị khiến chị vô cùng phẫn uất. Chính vì thế chị đã trình báo toàn bộ sự việc lên Công an quận Liên Chiểu đề nghị điều tra, xử lý nghiêm để lấy lại công bằng cho chị.

Theo chị P., vợ chồng chị kết hôn được gần 10 năm và đã sinh được 2 người con. Khoảng thời gian chung sống trước đây, giữa 2 vợ chồng cũng thường xuyên xảy ra xô xát. Nguyên nhân dẫn đến các cuộc cãi vã chủ yếu về vấn đề kinh tế.

Công an quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận trình báo và đã lấy lời khai của các bên liên quan. Hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý sự việc.