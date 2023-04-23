Lâm Đồng: Cháy rừng lớn ở núi Voi, lửa bốc cao, các cột khói bao trùm

Xã hội 23/04/2023 22:36

Khoảng 17 giờ ngày 23/4, ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại và lan rộng, từ xa có thể thấy lửa bốc cao và các cột khói bao trùm khu vực núi Voi.

Theo Người Lao Động, ngày 23-4, người dân phát hiện khói lửa bốc cao tại khu vực rừng núi Voi (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Khói lửa phát ra nhiều từ chân núi tại nhiều vị trí và lan ra xung quanh. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai khống chế vụ cháy rừng.

Ông Vũ Đình Cường - Chi Cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng - cho biết vụ cháy rừng được phát hiện lúc hơn 12 giờ cùng ngày. Lực lượng chức năng đã huy động và dập tắt hỏa hoạn.

Lâm Đồng: Cháy rừng lớn ở núi Voi, lửa bốc cao, các cột khói bao trùm - Ảnh 1
Vụ cháy lớn ở núi Voi. Ảnh: Người Lao Động

Tuy nhiên đến đến 16 giờ 30 phút, hỏa hoạn bùng phát trở lại. Lực lượng chữa cháy của tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng đang tiếp cận các vị trí cháy. Theo ông Cường, việc hỏa hoạn bùng phát trở lại do những cây mục và thực bì cháy âm ỉ bùng phát lại.

Theo Vietnamplus, vụ cháy bùng phát trở lại do những cây mục và thực bì bắt lửa, cháy bùng lên.

Hiện lực lượng chữa cháy đang tiếp cận hiện trường, tiếp tục dập lửa, khoanh vùng chữa cháy, không để cháy lan sang khu vực khác.

Trước đó, chiều 7/4, tại đèo Prenn (thuộc địa bàn Phường 3, thành phố Đà Lạt) xuất hiện đám cháy và nhanh chóng bao trùm rừng thông trong khu vực này.

Lâm Đồng: Cháy rừng lớn ở núi Voi, lửa bốc cao, các cột khói bao trùm - Ảnh 2
Cháy ở đèo Prenn. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 150 người tham gia dập lửa, khống chế đám cháy đến tận đêm khuya.

Sau khoảng 8 giờ, vụ cháy rừng thông cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên đến sáng 8/4, tại một số vị trí, lửa lại bùng phát trở lại nên lực lượng chức năng tiếp tục huy động hàng chục người tham gia chữa cháy.

Đến chiều 8/4, các vị trí đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, vụ cháy từ chiều 7/4 đã ảnh hưởng tới khoảng 13ha rừng thông, đối tượng là rừng thông tự nhiên lớn, cháy thảm cỏ lớn dưới tán rừng, không có thiệt hại về rừng./.

 

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