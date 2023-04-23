Trong công điện, Thủ tướng đánh giá: "Vụ xe ô tô BKS 49C-296.01 do đối tượng nghi chở ma túy điều khiển đâm trực tiếp vào lực lượng CSGT là hành vi có tính chất côn đồ, chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe , tính mạng của cán bộ, chiến sỹ công an và tính mạng của nhân dân".

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, GTVT; Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với đối tượng có hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ trong vụ tai nạn nêu trên.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Thiếu tá CSGT và gia đình các nạn nhân tử vong.

Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 21/4, tại tuyến ĐT824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Xe ô tô BKS 49C-296.01 do đối tượng nghi chở ma túy điều khiển đâm trực tiếp vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về an ninh trật tự và ATGT, làm 1 Thiếu tá thuộc Đội CSGT, Công an huyện Đức Hòa và 2 người dân tử vong.

Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10 vừa được ban hành cách đây 4 ngày.

Chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sỹ đối với thiếu tá CSGT đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vụ tai nạn và thực hiện các chế độ, chính sách đối với gia đình đồng chí.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng ban ATGT tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự ATGT; Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra GTVT toàn ngành và các Sở GTVT địa phương cùng với lực lượng CSGT và công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10 nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên toàn quốc. Trong đó, tập trung chỉ đạo việc ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ trong tình hình mới.

Cũng theo VietNamNet, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc dẫn đầu đoàn công tác đến viếng tang thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Hào.

Tại đây, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã công bố trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá cho chiến sĩ CSGT Nguyễn Xuân Hào.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng trao số tiền 100 triệu đồng trích ra từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội CAND” cho người thân trung tá Hào.

Trung tá Nguyễn Xuân Hào vào ngành công an từ tháng 10/2009. Từ trước đến nay, anh được luân chuyển qua nhiều vị trí tại Công an huyện Đức Hòa.

Từ tháng 10/2009 đến tháng 2/2014, anh là cán bộ tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ. Từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2015 là cán bộ tổ phòng chống tội phạm Công an thị trấn Hậu Nghĩa.

Tháng 10/2014 đến tháng 4/2018 là cán bộ tổ hình sự - kinh tế - ma túy Đồn công an Khu công nghiệp Tân Đức.

Từ tháng 5/2018 cho đến nay, anh nhận nhiệm vụ tại Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Đức Hòa.

Trong quá trình công tác, trung tá Hào đã được nhận Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba. Ngoài ra còn được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen.