Theo đó, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng. Kiểm tra phương tiện ô tô bán tải, công an phát hiện thu giữ 5kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 4 bánh (nghi là heroin).

Thông tin từ VietNamNet ngày 23/4 cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An chính thức thông tin liên quan về vụ xe nghi chở hàng cấm tông tử vong thiếu tá CSGT và 2 người dân xảy ra chiều 21/4 trên địa bàn huyện Đức Hòa gây phẫn nộ dư luận.

Từ đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng khám xét các địa điểm khác có liên quan đến xe nghi chở hàng cấm này trên địa bàn huyện Đức Hòa, công an tạm giữ thêm 3 đối tượng, thu giữ 1 kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 14 bánh (nghi là heroin).

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu tài xế điều khiển ô tô bán tải BKS 49C-296.01 khai nhận có sử dụng ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố vụ án giết người và hoàn chỉnh thủ tục để khởi tố bị can (tài xế điều khiển phương tiện) về hành vi “Giết người". Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

Công an khám nhà đối tượng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, Trước đó, vào khoảng 16h50, thiếu tá Hào cùng một số đồng đội phối hợp ngăn chặn một xe bán tải nghi chở ma túy chạy từ hướng Long An về TP.HCM trên đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Tuy nhiên, xe bán tải trên đã lao thẳng vào các CSGT và tông các xe khác đi trên đường khiến thiếu tá Hào và 2 người dân tử vong.

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Đại tá Hồng cho biết đây là một chuyên án ma túy có kế hoạch, tổ chức phối hợp nhiều đơn vị cùng tham gia.

"Việc CSGT phối hợp với lực lượng để ngăn chặn hướng xe di chuyển của nghi phạm đều phù hợp và đúng với quy trình của chuyên án, tuy nhiên do nghi can quá manh động nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc", đại tá Hồng thông tin trên Tuổi Trẻ.

Cũng theo đại tá Hồng, hai nghi can trên chiếc xe gây tai nạn đã bị tạm giữ, tuy nhiên đây là một đường dây mua bán ma túy, còn nhiều vấn đề, nhiều nghi can và chuyên án cũng đang được tiếp tục nên chưa thể tiết lộ thông tin chính thức.

"Cơ quan điều tra vẫn đang xử lý điều tra hiện trường, làm việc với các nghi can và sẽ thông tin chính thức ngay khi có kết quả điều tra ban đầu", đại tá Hồng nói.