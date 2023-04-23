Đã tìm ra nguyên nhân vụ nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc khiến 1 người tử vong

Xã hội 23/04/2023 12:16

Tình trạng nổ khí gas khi đang sửa chữa khiến 2 thợ sửa tử vong thương tâm.

Cụ thể, theo ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) thông tin trên Báo VietNamNet cho biết, phường vừa có văn bản báo cáo cơ quan thẩm quyền về vụ nổ cục nóng điều hòa khiến 2 người thương vong.

Theo ông Hùng, vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 15h20 ngày 20/4, tại khu vui chơi Sóc Nhím, thuộc khu đô thị Nam Đầm Vạc (phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên). Đến tối 21/4, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip về vụ nổ.

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Hiện trường vụ nổ cục nóng điều hòa khiến 1 người tử vong. Ảnh cắt từ clip

Vẫn theo ông Hùng, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chị Đặng Thị Phương (SN 1995, chủ nhà) gọi thợ đến sửa chữa điều hòa ở khu vui chơi Sóc Nhím vào chiều 20/4. Trong quá trình bơm, sửa gas điều hòa trần nhà thì bị nổ khí gas.

Vụ tai nạn khiến anh Khuất Quang Hiệu (SN 1995, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là thợ sửa chữa điều hòa tử vong. Còn anh Phùng Trọng Bách (SN 1983, cũng trú ở xã Vĩnh Ninh) cùng sửa chữa điều hòa, bị thương và đang điều trị tại cơ sở y tế.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Trước đó, theo SK&ĐS, ngày 21/4 tại Vĩnh Phúc xảy ra vụ nổ cục nóng điều hòa trên mái nhà khiến 2 người gặp nạn. Vụ việc xảy ra ở khu đô thị Nam Vĩnh Yên, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Vụ nổ xảy ra khi 2 thanh niên đang trong quá trình kiểm tra, sửa chữa cục nóng điều hòa đặt trên mái nhà, thuộc Khu đô thị Nam Vĩnh Yên.

Sau vụ nổ, hai nam thanh niên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Do vết thương nặng, một người sinh năm 1995 đã tử vong. Trước đó, clip ghi lại vụ nổ được chia sẻ và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến người xem kinh hãi, gây xôn xao dư luận.

Đã tìm ra nguyên nhân vụ nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc khiến 1 người tử vong - Ảnh 2
Vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: SK&ĐS

Dàn nóng hay còn được gọi là cục nóng được lắp bên ngoài phòng làm lạnh có nhiệm vụ xả nhiệt lượng nóng ra môi trường bên ngoài phòng. Cơ bản cục nóng gồm những lá nhôm (hoặc lá đồng) ghép xít nhau. Các ống đồng chứa môi chất lạnh được đặt xuyên qua dàn lá nhôm này mục đích giúp truyền nhiệt nhanh. Cục nóng máy lạnh được bảo vệ bằng lớp chắn bên ngoài, có sơn tích điện. Bên dưới cục nóng là mặt sàn đỡ và chân bắt giá đỡ, giúp cố định cục nóng, bảo vệ cục nóng khỏi những tác động bên ngoài.

Đặt giàn nóng phơi mưa nắng ngoài trời là thói quen sai lầm phổ biến nhiều người mắc phải. Khi lắp đặt dàn nóng điều hòa ngoài trời nhưng không được che chắn mà thường xuyên bị dầm mưa, nắng chiếu quanh năm. Đây là nguyên nhân chính khiến cho dàn nóng dễ hư và người dùng lại phải tốn chi phí sửa chữa. Ngoài ra, việc lắp đặt cục nóng ở ngoài trời, nơi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào sẽ làm tăng nhiệt độ của cục nóng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc điện năng tiêu tốn nhiều hơn, tuổi thọ điều hòa rút ngắn đi do cục nóng điều hòa phải làm việc liên tục.

Mặc dù nhiều hãng sản xuất liên tục tung ra các công nghệ cũng như kiểu thiết kế để giúp dàn nóng điều hòa chống chọi với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Và dàn nóng cũng được thiết kế để lắp đặt ngoài trời. Tuy vậy, việc lắp đặt dàn nóng điều hòa mà không có mái che phơi mưa, nắng ngoài trời quanh năm là không nên.

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