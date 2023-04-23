Thông tin mới vụ xe tông chiến sỹ cảnh sát và hai người dân: Dấu hiệu Giết người

Xã hội 23/04/2023 09:39

Động cơ và mục đích của tài xế sẽ được cơ quan điều tra làm rõ. Luật sư cho rằng cần kịch liệt lên án hành vi của người điều khiển phương tiện.

Theo Báo Lao Động, Dưới góc độ pháp lý, luật sư Khuyên nhìn nhận, việc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và cố tình dùng phương tiện ôtô là “nguồn nguy hiểm cao độ” để đâm vào nhiều người đứng phía trước đầu xe như đoạn video chia sẻ có dấu hiệu của hành vi "Giết người".

Trong sự việc này cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm hiện trường để xem xét các dấu vết để lại, khám xét phương tiện mà lái xe dùng để đâm thẳng vào các nạn nhân, khám nghiệm tử thi; trích xuất camera, thu thập lời khai của người chứng kiến…

Đồng thời, làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan và hành vi khách quan của tài xế… xem xét những thiệt hại, hậu quả xảy ra để có căn cứ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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Thông tin mới vụ xe tông chiến sỹ cảnh sát và hai người dân: Dấu hiệu Giết người - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAND

Theo quy định pháp luật, nếu hành vi cố ý sử dụng phương tiện giao thông để đâm vào người khác mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì đây là hành vi giết người. Nếu hành vi không có mục đích giết người, không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến hậu quả chết người thì tài xế sẽ bị xử lý hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Nếu trong trường hợp này người thực hiện hành vi (tài xế) cố ý đối với hậu quả vụ tai nạn giao thông: Nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả xảy ra thì hành vi này là giết người chứ không còn là hành vi vi phạm về tham gia giao thông đường bộ.

Thông tin mới vụ xe tông chiến sỹ cảnh sát và hai người dân: Dấu hiệu Giết người - Ảnh 3
Vụ xe tông cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Người Lao Động

Trong trường hợp hành vi của tài xế được xác định là hành vi giết người thì tài xế này sẽ bị khởi tố về Tội giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt cao nhất tài xế có thể phải đối mặt từ 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Hậu quả khiến 3 người tử vong, nên tài xế này có thể sẽ phải đối diện với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như: Giết 2 người trở lên, giết người đang thi hành công vụ, bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. Vì vậy, khung hình phạt dành cho tài xế này sẽ hết sức nghiêm khắc nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người".

Theo Báo Người Lao Động trước đó, chiều 21-4, phát hiện ôtô bán tải mang biển kiểm soát 49C-29601 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP HCM, có nhiều biểu hiện khả nghi nên lực lượng CSGT thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Hậu quả, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (cán Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cùng 2 công nhân đang lưu thông trên đường đã tử vong. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 đối tượng đi trên xe bán tải. Danh tính 2 đối tượng này chưa được tiết lộ.

Ngày 22-4, lãnh đạo Cục CSGT, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến viếng tang lễ các nạn nhân; đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

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