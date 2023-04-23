Bàng hoàng lời khai của hung thủ giết người tình trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Xã hội 23/04/2023 06:43

Do nghi ngờ người tình làm bùa ngải khiến mình đau đầu, đối tượng này đã tìm đến chị cãi vã, xô xát và xảy ra trọng án.

Thông tin từ VTC News, công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thảo (SN 1975; trú ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Thảo khai nhận, giữa anh ta và chị H (SN 1990, quê tỉnh Yên Bái, công nhân tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn) có quan hệ tình cảm từ năm 2016 dù cả hai đều đã có gia đình. Tuy nhiên từ tháng 12/2022, Thảo thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ và đau tim, đặc biệt cứ mỗi lần cãi nhau với chị H thì Thảo càng bị đau nặng hơn.

Bàng hoàng lời khai của hung thủ giết người tình trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh - Ảnh 1

Lê Văn Thảo nói giết người tình vì nghi ngờ bị bỏ bùa. Ảnh: VTC News

Nghi ngờ người tình làm bùa ngải để hại mình, tối 20/4, Thảo có hẹn chị H gặp mặt tại khu vực lô J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Bắc Ninh để nói chuyện. Tại đây, Thảo hỏi chị H có bỏ bùa hắn không. Chị H phủ nhận và đã xảy ra cãi nhau. Thảo lấy con dao để sẵn trong cốp xe máy đâm nhiều nhát khiến chị H tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thảo rời khỏi hiện trường.

Cũng theo Thanh Niên, trước đó, khoảng 21 giờ ngày 20.4, Công an TP.Từ Sơn nhận tin báo về việc chị N.T.H (33 tuổi, quê Yên Bái), công nhân của Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, bị một nam giới dùng dao đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong tại chỗ.

Bàng hoàng lời khai của hung thủ giết người tình trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Sự việc xảy ra tại cổng Công ty TNHH Seojin, thuộc lô J5 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Từ Sơn đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy xét nghi phạm, điều tra nguyên nhân.

Sau 18 giờ truy xét, chiều 21.4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Thảo, nghi phạm gây ra vụ án, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên).

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Lê Văn Thảo và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với nhau. Do mâu thuẫn nên Thảo đã ra tay sát hại người tình rồi bỏ trốn.

 

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Khám xét nơi ở bên trong 2 nghi phạm đã bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm nhiều bằng chứng quan trọng.

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Từ khóa:   Bắc Ninh vụ án giết người tình

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