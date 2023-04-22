Nhà của đối tượng Hiếu cách huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) chỉ 4km, cách hiện trường nơi đâm chết 3 người gần 20km. Đối tượng còn lại cũng ở cùng xã An Ninh Tây.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 22/4, Công an huyện Đức Hòa, một trong hai đối tượng khai nhận tên thường gọi là Chỉa (tên trong giấy tờ là Hiếu, chưa rõ họ, 32 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) trực tiếp vận chuyển số lượng lớn gói nghi ma túy đem đi tiêu thụ thì bị bắt.

Tối 21/4, phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đức Hòa tiến hành khám xét nơi ở của cả hai đối tượng. Nghi phạm Hiếu gia đình được xem rất giàu có, xung quanh nhà nhiều cây kiểng đắt tiền, vợ chồng sống ở vùng nông thôn.

Đối tượng nghi chở ma túy tông CSGT và 2 người dân tử vong ở Long An, được xác định tên Hiếu (tự Chỉa), ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo Tuổi Trẻ trước đó, ra tín hiệu nhưng xe nghi chở hàng cấm không dừng mà tông thẳng vào lực lượng tuần tra, khiến một cảnh sát giao thông và hai người đi đường bị thương nặng và mất sau đó.

Tối 21-4, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết một thiếu tá thuộc Đội cảnh sát giao thông huyện Đức Hòa, Long An đã mất trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 16h50 cùng ngày, trong lúc thiếu tá Nguyễn Xuân Hào phối hợp tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, đã phát hiện một chiếc xe bán tải chạy nhanh từ hướng Long An về TP.HCM có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm.

Đội tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng chiếc xe bán tải trên vẫn tiếp tục chạy thẳng, tông vào xe của lực lượng chức năng rồi tiếp tục tông một số phương tiện khác, sau đó lật nghiêng giữa đường.

Thiếu tá Hào (40 tuổi, ngụ xã Lộc Giang, Đức Hòa) bị tông dẫn đến bị thương rất nặng và đã tử vong.

Cùng với thiếu tá Hào, hai nạn nhân khác là H.N.C.M (29 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) và P.T.K.T (50 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cũng tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại hai bệnh viện ở TP.HCM. Được biết cả hai đều là công nhân ở một khu công nghiệp gần đó và đang trên đường đi làm về.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.