Quảng Ngãi: Xôn xao một hiệu trưởng bị con gái tố đánh vợ, hăm dọa suốt 3 năm

Xã hội 22/04/2023 16:00

Quá bức xúc về vụ việc 'Thật sự mình không thể nhẫn nhịn được nữa', dòng trạng tháng tải của người tố cáo được xem là con gái vị hiệu trưởng này.

Theo Tuổi Trẻ, trưa 22-4, ông Nguyễn Tưởng Duy, chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, cho biết đã giao Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện làm rõ thông tin lan truyền trên Facebook liên quan đến việc con gái tố cáo cha là hiệu trưởng đánh vợ.

Theo đó, sáng 11-4, mạng xã hội Facebook lan truyền video một người đàn ông đánh phụ nữ. Dân mạng nhận ra người đàn ông là ông Đặng Xuân Hiển, hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Bình Chương.

Thông tin này xuất phát từ trang Facebook cá nhân có tên D.N. kèm theo video là dòng trạng thái dài tố cáo cha mình ngoại tình, bạo hành vợ con.

Quảng Ngãi: Xôn xao một hiệu trưởng bị con gái tố đánh vợ, hăm dọa suốt 3 năm - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Internet

"Dưới sự đe dọa và bạo hành của ba mình (thầy H.), mình, mẹ và em trai đã nhẫn nhục và chịu đựng suốt 3 năm qua, nhưng hôm nay dưới sự chứng kiến của nhiều người, ba mình đã lao ra đánh mẹ, thật sự mình không thể nhẫn nhịn hơn được nữa", chị N. viết trên Facebook.

Đồng thời, dòng trạng thái chị N. còn nêu sự việc hiệu trưởng bạo hành, đánh đập vợ con xuất phát từ 3 năm trước, khi gia đình phát hiện ông Hiển ngoại tình ngay tại nhà cô T. (hiện tại là giáo viên mầm non). Sau sự việc, dù gia đình đã khuyên nhủ, mong ông Hiển vì gia đình nhưng ông liên tục chửi bới, đánh đập vợ con vô cớ.

Cũng theo VietNamNet, Ông Đinh Hùng Cường - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bình Sơn, xác nhận tài khoản D.N. là con gái của ông Đặng Xuân Hiển.

“Qua làm việc, ông Hiển thừa nhận đánh vợ với lý do nóng nảy”, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bình Sơn nói và cho biết thông tin ngoại tình chưa đủ chứng cứ xác định.

Ngày 13/4, ông Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, đã chủ trì buổi làm việc với ông Hiển - Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Chương, Phòng GD-ĐT và các phòng ban liên quan để làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội sáng 11/4.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn cho rằng báo cáo giải trình của ông Đặng Xuân Hiển chưa đạt nên yêu cầu ông Hiển viết lại bản kiểm điểm, báo cáo giải trình với tinh thần tự giác, tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tự nhận hình thức xử lý của cấp có thẩm quyền.

Huyện Bình Sơn giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với Phòng GD-ĐT thực hiện các bước, quy trình kiểm điểm theo quy định.

UBND huyện cũng yêu cầu Ban giám hiệu Trường TH&THCS Bình Chương tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhà trường, thông báo nội dung sự việc và hướng xử lý của cấp có thẩm quyền

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