Cao là nghi phạm của vụ cướp ngân hàng Vietinbank (số 1 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) vào trưa 20-4.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 22-4, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Lê Phú Cao (SN 1991, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Bước đầu, nghi phạm đã khai nhận hành vi cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank của mình.

Trước đó, tối 21-4, các trinh sát bắt giữ Lê Phú Cao khi nghi phạm đang tạm trú tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Lê Phú Cao, nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa 20-4 tại Đà Nẵng. Ảnh: Người Lao Động

Thời điểm trên, phòng giao dịch chỉ có một bảo vệ và 5 nhân viên đang làm việc. Người đàn ông rút súng, lớn tiếng đe dọa nhân viên, yêu cầu đưa tiền và bỏ vào túi đã chuẩn bị sẵn.

Nghi phạm cướp ngân hàng Lê Phú Cao đã mượn xe bạn gái, thay biển số rồi đi đến chi nhánh ngân hàng ở đường Đống Đa (Đà Nẵng) dùng súng nhựa, roi điện uy hiếp nhân viên cướp hơn 600 triệu đồng.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận tin báo, hàng chục cán bộ công an phối hợp các các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại ngân hàng truy vết, thu thập thông tin, đồng thời chốt chặn tại các tuyến giao thông để truy bắt đối tượng.

Theo cơ quan công an, sau khi gây án, đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến đường, thay đổi toàn bộ áo quần khi thực hiện cướp và đổi cả biển số xe máy.

Công an đã truy xuất hàng trăm camera an ninh trên các tuyến phố và của nhà dân để lần theo dấu vết kẻ cướp.

Tối 20/4, công an thu giữ những vật dụng mà đối tượng vứt bỏ rải rác ở các bụi cỏ ven đường Dương Lâm (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), trong đó có một roi điện và khẩu súng nhựa đồ chơi.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã làm rõ chiếc xe đối tượng sử dụng khi gây án có BKS: 37D1-902XX, do một phụ nữ quê Nghệ An đứng tên giúp cô bạn đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Tiếp tục truy tìm, đến chiều 21/4, cảnh sát phát hiện chiếc xe này để trong hiên một ngôi nhà tại đường Đồng Kè 6 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Cô gái cho biết, xe này thường được bạn trai là Lê Phú Cao mượn sử dụng.

Thời điểm này, Cao không có mặt tại phòng trọ trên đường Đồng Kè 2, cách nơi bạn gái ở không xa. Khoảng 21h30 tối cùng ngày, khi Cao trở về nhà trọ thì bị công an bắt giữ.

Cao khai, sau khi cướp được số tiền lớn đã mua sắm, trả nợ hết hơn 50 triệu đồng. Khi xem thông tin, hình ảnh về nghi phạm thực hiện vụ cướp được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội, Cao đã đi cắt tóc để thay đổi nhận dạng.

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu hồi số tiền 590 triệu đồng Cao cướp được nhưng chưa kịp tẩu tán.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.