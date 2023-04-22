Vĩnh Long: Một nữ sinh lớp 8 bất ngờ sinh con sau cơn đau bụng dữ dội

Khoảng 6h ngày 17/4, nữ sinh quê ở huyện Long Hồ được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Theo thông tin VietNamNet, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ nữ sinh 14 tuổi, học lớp 8, mang thai và sinh con.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo trường THCS - nơi nữ sinh đang học - cho biết nhà trường và giáo viên chủ nhiệm rất bất ngờ khi nhận được thông tin này.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện nữ sinh này đang mang thai, sắp sinh nên thông báo cho gia đình. Gia đình nữ sinh rất bất ngờ trước việc con gái mình có thai. Sau đó, nữ sinh này sinh một bé trai nặng 3,3kg. Sau 3 ngày nằm viện, nữ sinh cùng con trai được xuất viện.

Theo lãnh đạo nhà trường, nữ sinh này ngoan, có học lực khá và hạnh kiểm tốt, đi học đều đặn, tham gia đầy đủ các môn học thể dục, vận động.

Trước đó, nhà trường phát hiện nữ sinh trên có dấu hiệu không bình thường nên mời em này cùng gia đình đến tư vấn. Tuy nhiên, khi đó nữ sinh cho rằng mình mập lên chứ không có gì bất thường.

Ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên nữ sinh, đồng thời đang làm rõ thủ phạm xâm hại khiến nữ sinh mang thai.

Theo Dân Trí, từng có một trường hợp em nữ sinh mang thai, tự sinh con trong nhà tắm tại Bắc Giang gây chú ý. Cụ thể, nữ sinh M.C đã tự sinh con tại nhà vào ngày 11/2.

Theo bố của nữ sinh này, con gái ông mang thai và sinh con là có thật, đồng thời xác nhận cháu C. có quan hệ tình cảm với một thanh niên cùng huyện.

Vụ việc đang được Công an huyện Sơn Động để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Chiều ngày 14/2, UBND huyện Sơn Động đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện cử cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ đột xuất cho cháu C. số tiền 3 triệu đồng

Nữ sinh sinh con nhưng không ai biết. Ảnh minh họa

Cũng trong ngày 14/2, Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Trước đó trong năm 2022, UBND huyện Sơn Động cũng đã ban hành nhiều văn bản về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Được biết trước đó, em C. vẫn đi học, tham gia đầy đủ các hoạt động của trường.

Khi đến trường, em thường xuyên mặc áo chùng rộng và không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên thầy cô và bạn bè cũng không biết.