TP.HCM: Vắc xin ngừa dại khan hiếm, nhiều người chật vật tìm khắp nơi

Những ngày qua, nhiều người dân có nhu cầu tiêm vắc xin ngừa dại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) đều nhận thông báo bệnh viện đã cạn kiệt vắc xin này. Nhân viên bệnh viện hướng dẫn người dân đến những cơ sở y tế tư nhân khác để kịp tiêm phòng bệnh.

Cụ thể, theo Tuổi Trẻ đang thời điểm nắng nóng, Cục Thú y đã dự báo có nguy cơ bùng phát bệnh dại , nhưng nhiều cơ sở y tế TP.HCM thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm vắc xin.

Việc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm vắc xin ngừa dại khiến nhiều người rất lo lắng, chật vật tìm cơ sở y tế khác để kịp thời tiêm phòng, đặc biệt là bệnh nhân ở xa.

Chiều 21-4, đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thông tin, số lượng vắc xin ngừa dại tại bệnh viện trong những ngày có thời điểm hết sạch.

Trước tình hình này, những ngày qua, bệnh viện đã có hướng dẫn cho các khoa/phòng phụ trách tiêm ngừa dại chỉ tiếp nhận tiêm vắc xin ngừa dại cho những bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh dại, đồng thời hướng dẫn tiêm mũi nhắc lại ở nơi khác.

Lượng vắc xin ngừa dại mới về cũng "nhỏ giọt" và chậm. May mắn, chiều cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 1.000 liều vắc xin dại Abhayrab. Nhưng số lượng này là ít, khi trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 200 lượt đến tiêm vắc xin dại.

Bệnh dại gia tăng và nguy hiểm. Ảnh: Internet

Trước đó, theo Thanh Niên, trong tháng 1, cả nước ghi nhận số người bị chó cắn, mèo cào tăng vọt, lên tới hơn 50.000 ca phải đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Cụ thể, các cơ sở y tế trong cả nước thống kê được trên 50.000 người bị chó cắn, mèo cào phải tiêm chủng tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Nếu so sánh cùng thời điểm tháng 1.2022 (41.567 người), số người bị chó cắn, mèo cào tăng gần 10.000 ca, tương đương khoảng 30%.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận điều trị cho hai bệnh nhi đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi do chó cắn rồi phát bệnh dại. Cả hai trẻ đều đã tử vong.

Trước đó bé L.B.T. (hơn 3 tuổi, ngụ huyện Quế Phong, Nghệ An) xuất hiện các triệu chứng nôn nhiều kèm co giật nên được gia đình đưa vào bệnh viện tuyến huyện khám.

Bé T. sau đó được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, co giật kéo dài, xuất tiết nhiều đờm dãi, sợ gió, sợ nước.

Người thân của bé T. cho hay bé thường xuyên tiếp xúc với chó, mèo. Trước khi xuất hiện các triệu chứng trên, gia đình có một con chó chết không rõ nguyên nhân.

Bệnh dại rất nguy hiểm. Ảnh: Internet

Các bác sĩ nhận định bệnh nhi phát bệnh dại. Dù được tích cực điều trị, bé T. đã không qua khỏi không lâu sau khi nhập viện.

Trường hợp thứ hai là cháu V.Q.H. (9 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, Nghệ An) được người thân đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu ngày 10-3 với chẩn đoán bị bệnh dại. Cũng như bé T., cháu H. không tiêm phòng vắc xin sau khi tiếp xúc động vật bị bệnh. Cháu cũng không qua khỏi.

Bác sĩ Trần Văn Cương - trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm - viêm não tủy cấp tính do vi rút, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, vết thương, vết liếm ở da bị tổn thương của động vật mắc bệnh (thường là chó, mèo).

Dại khi đã lên cơn thì tỉ lệ tử vong là gần 100%. Cho tới nay bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bị chó, mèo cắn, cào cần sơ cứu vết thương đúng cách. Tiêm vắc xin phòng dại vẫn là biện pháp duy nhất và hiệu quả để phòng ngừa bệnh dại cho người bị chó cắn.