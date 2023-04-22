Trong Hội nghị tăng cường phòng chống dịch năm 2023, Bộ Y tế cho biết covid-19 .topic'>dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm dự báo diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi.

Theo thông tin từ Vietnamplus, trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên cả nước tăng cao trở lại. Đến ngày 17/4, số ca đã tăng lên hơn 1.000 ca/ngày.

Để các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai hiệu quả, bên cạnh ngăn ngừa và điều trị bằng các loại thuốc và công nghệ thì ý thức chủ động, tự phòng ngừa dịch bệnh của người dân trong cộng đồng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, tạo thành những "lá chắn thép" cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên theo bác sỹ Phan Thị Hương, Phòng Khám nội, Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba ( Hà Nội ) thông tin trên Vietnamplus, một bộ phận lớn người dân đang có tâm lý chủ quan với các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn. Ngoài ra, thời tiết giao mùa tại miền Bắc cũng được xem là một trong những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của virus, gây ra các bệnh đường hô hấp như cúm A, cúm B, COVID-19...

Chị Nguyễn Mai Hoa, nhân viên phòng vé du lịch địa chỉ 15 Nguyễn Khắc Nhu (quận Ba Đình, Hà Nội) không khỏi lo lắng trước tình hình dịch COVID-19 khó lường. Tuy nhiên, nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, chị Hoa và các đồng nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành những quy định phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế.

“Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi đến cơ quan, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong quá trình làm việc là những bước phòng dịch mà các nhân viên tuân thủ để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, đa phần các thành viên ở văn phòng tôi đều chủ động nấu đồ ăn tại nhà để mang đến cơ quan, hạn chế ăn ngoài tại các hàng quán để bảo đảm an toàn phòng dịch," chị Mai Hoa chia sẻ trên Vietnamplus.

Là người có bệnh hô hấp mãn tính (bệnh hen suyễn), anh Trần Tuấn Minh, người dân quận Long Biên (Hà Nội) cho biết bản thân vốn đã gặp khó khăn trong việc hô hấp, thường xuyên bị khó thở mỗi khi thời tiết giao mùa. Dịch COVID-19 bùng phát trở lại trùng vào thời điểm giao mùa nên anh Minh sớm chuẩn bị những biện pháp phòng ngừa cho bản thân.

Người dân tiêm phòng vắc xin. Ảnh: Internet

"Tôi chia thuốc thành hai nhóm: Nhóm thuốc dự phòng sử dụng theo hướng dẫn của bác sỹ, xịt một lần/ngày. Còn nhóm thuốc thứ hai là thuốc cắt cơn, sử dụng theo hướng dẫn của bác sỹ khi lên cơn khó thở. Để tăng cường sức đề kháng, tôi kiểm soát cân nặng bằng các thực phẩm sạch như rau củ quả; có chế độ tập thể dục, vận động hợp lý; hạn chế tối đa việc ra ngoài và vệ sinh, để thông thoáng nhà cửa; lau rửa thường xuyên các bề mặt và các điểm hay tiếp xúc," anh Tuấn Minh cho biết trên Vietnamplus.

Cũng theo Báo Dân Trí, tại TP.HCM, nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giáo dục, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, các cơ sở giáo dục được lưu ý không chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong cơ sở giáo dục.

Đồng thời, Sở yêu cầu cần kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị; Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trên địa bàn.