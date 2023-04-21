Bộ Y tế cho biết có 2.474 ca mắc mới; trong ngày có 206 bệnh nhân khỏi. Bệnh nhân đang thở oxy là 120 ca, tăng 11 ca so với hôm qua.

Liên tiếp trong mấy ngày gần tiến độ tiêm vaccine COVID-19 ở nước ta gia tăng. Đến nay Việt Nam đã tiêm hơn 266,1 triệu liều vaccine COVID-19, tuy nhiên trước diễn biến gia tăng ca mắc cần tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao... Theo thống kê của đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế, đến nay tổng số vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước ta là: 266.128.292 mũi.

Số mũi tiêm thực hiện trong ngày 20/4 là 14.259 mũi tiêm tại 14 tỉnh, trong đó 9.607 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 4.652 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Đây là ngày thứ 2 trong tuần này, số mũi tiêm trong ngày tăng nhanh vượt trội so với những ngày trước đó, cụ thể ngày 18/4, tiêm gần 13.000 mũi và 20/4 là hơn 14.000 mũi. Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên:

Đến nay Việt Nam đã tiêm hơn 266,1 triệu liều vaccine COVID-19, tuy nhiên trước diễn biến gia tăng ca mắc. Ảnh: Internet - Tiêm mũi 3: Tổng số có 52.068.585 mũi tiêm (81,7%) trong ngày có 10 tỉnh triển khai với 3.010 người được tiêm 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Nam (63,6%); Bình Định (65,5%); Đồng Nai (53,9%); Tây Ninh (65,7%); Đồng Tháp (60,7%). 3 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm cao: Nghệ An (100,1%); Lâm Đồng (102,8%); Sóc Trăng (100,7%). - Tiêm mũi 4: Tổng số có 17.748.233 mũi tiêm (88,6%), trong ngày có 7 tỉnh triển khai với 3.554 người được tiêm. Thông tin cập nhật về tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1. Đối với nhóm từ 12-17 tuổi: Số tiêm mũi 3 có 5.813.288 mũi tiêm (69,3%) 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm thấp: Đà Nẵng (43,7%); Quảng Ngãi (48,6%); Bình Thuận (44,1%); TP. HCM (36,4%); Đồng Nai (43,1%). 3 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (99,3%); Lâm Đồng (111,3%); Sóc Trăng (103,5%). Đối với nhóm từ 5 - dưới 12 tuổi: Tổng số mũi tiêm đã thực hiện là 18.634.209 mũi tiêm: - Mũi 1: 10.207.747 mũi tiêm (92,5%) 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (77,6%); Hải Phòng (72,7%); Đà Nẵng (68,6%); TP HCM (64,9%), Bà Rịa - Vũng Tàu (77%) - Mũi 2: 8.436.462 mũi tiêm (76,4%) Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Bình (57,4%); Đà Nẵng (37,4%); Quảng Nam (49,4%); TP HCM (41,7%), Bà Rịa - Vũng Tàu (53,1%). Bộ Y tế đã cảnh báo khả năng dịch chồng dịch có thể xảy ra, do các dịch bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm… Ảnh: Internet Bộ Y tế đã cảnh báo khả năng dịch chồng dịch có thể xảy ra, do các dịch bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm… đều có nguy cơ gia tăng số mắc. Sở Y tế TPHCM cũng chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố và tất cả các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập khẩn trương thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngành Y tế TPHCM kêu gọi người dân cùng trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Cần bảo đảm duy trì miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19, bằng cách cho người thân trong gia đình và trẻ em (từ 5 tuổi trở lên). Đặc biệt, nhóm có yếu tố nguy cơ cao đi tiêm vaccine phòng Covid-19 nếu chưa tiêm, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung đúng theo quy định.

Đắk Nông xuất hiện ca mắc Whitmore: Ngành Y tế chỉ đạo thực hiện biện pháp phòng, chống quyết liệt Trước tình hình địa phương ghi nhận 1 trường hợp đầu tiên mắc Whitmore, ngành Y tế đã và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống bệnh quyết liệt.

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