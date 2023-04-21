Báo động trẻ Việt không được tiêm vắc xin: Tỷ lệ ở thành phố cao hơn 1,5 lần nông thôn

Theo đó, Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số trẻ em “0 liều vắc xin” nhiều nhất thế giới. Cụ thể, có 187.315 trẻ dưới 1 tuổi không được tiêm một loại vắc xin nào trong năm 2021.

Theo VietNamNet, báo cáo mới nhất về tiêm chủng do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phát đi ngày 20/4 cảnh báo có tổng cộng 67 triệu trẻ em trên thế giới, trong đó gần 250.000 trẻ ở Việt Nam, không được tiêm vắc xin đầy đủ.

Tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, cứ 10 em ở thành thị thì có 1 trẻ không được tiêm chủng. Tỷ lệ này ở nông thôn là 6/1.

Các dữ liệu mới được tổng hợp cho thấy trong nhóm những hộ gia đình nghèo nhất, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ không được tiêm vắc xin, trong khi đó, đối với nhóm những hộ gia đình giàu có nhất, tỷ lệ này chỉ là 1 trên 20.

Biểu đồ cho thấy sự bất bình đẳng trong tiêm chủng với trẻ em ở 74 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, tại Việt Nam, số liệu cho thấy tỷ lệ trẻ em không được tiêm chủng ở thành thị cao hơn khoảng 1,5 lần so với trẻ em sống ở nông thôn (6,3% - 4,2%). Trong khi đó, 13,5% trẻ ở nhóm các hộ gia đình nghèo nhất không được tiêm chủng, tỷ lệ này gấp đôi so với nhóm các hộ giàu nhất (6,6%).

Cũng theo Sức khỏe và Đời sống, Bà Lesley Miller, Phó đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết: Khi đại dịch bùng phát, hoạt động tiêm chủng cho trẻ em bị gián đoạn ở hầu hết các quốc gia, kể cả ở Việt Nam, đặc biệt là do nhu cầu tăng cao đối với hệ thống y tế, điều chuyển nguồn lực tiêm chủng thường xuyên sang tiêm chủng chiến dịch vacine COVID-19, sự thiếu hụt nhân viên y tế và thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà....

"Chúng tôi rất quan ngại về khả năng bùng phát các dịch bệnh đáng ra có thể phòng ngừa bằng tiêm chủng, đặc biệt là bệnh sởi. Trẻ em được sinh ra ngay trước hoặc trong thời gian xảy ra đại dịch, hiện đang bước qua độ tuổi thông thường đã được tiêm chủng.

Tỷ lệ trẻ em tiêm phòng thấp. Ảnh: Internet

Điều này cho thấy sự cần thiết phải hành động một cách nhanh chóng, cấp thiết để kịp thời tiêm phòng cho những trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ và ngăn chặn sự bùng phát của các dịch bệnh có thể gây chết người"- Bà Lesley Miller nói.

Báo cáo của UNICEF cũng chỉ ra rằng trong đại dịch COVID-19, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của tiêm chủng cho trẻ em đã suy giảm ở 52 trong tổng số 55 quốc gia được nghiên cứu. Niềm tin về tiêm chủng thay đổi theo từng thời điểm cụ thể.

UNICEF đang kêu gọi các chính phủ tăng cường cam kết về gia tăng nguồn lực tài chính cho công tác tiêm chủng và hợp tác với các bên liên quan để khai thác các nguồn lực sẵn có, khẩn trương thực hiện và đẩy nhanh các nỗ lực tiêm chủng để bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa các dịch bệnh bùng phát.

Báo cáo kêu gọi các chính phủ: Nhanh chóng xác định và tiếp cận tất cả các trẻ em, đặc biệt là những trẻ không được tiêm chủng trong đại dịch COVID-19; Tăng cường nhu cầu tiêm chủng, bao gồm xây dựng niềm tin của người dân; Ưu tiên ngân sách cho các dịch vụ tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; Xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu cao, thông qua đầu tư cho nữ nhân viên y tế, đầu tư vào đổi mới sáng tạo và sản xuất trong nước...