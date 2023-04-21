Tiếp tục có thêm địa phương yêu cầu khẩn đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, tuần qua tại Đồng Nai ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh so với tuần trước đó. Đồng thời, ghi nhận các ca bệnh lây nhiễm tại cơ sở sản xuất, số ca diễn tiến nặng điều trị tích cực tại bệnh viện cũng tăng.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã ký ban hành văn bản hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn tại quyết định 2447 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch nơi công cộng và các biện pháp phòng chống của cơ quan y tế. Đặc biệt, thực hiện đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng, tập trung đông người vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Để chủ động phòng chống, kiểm soát dịch không để bùng phát trở lại, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Các sở ngành, địa phương giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng…

Cũng theo Báo Tin Tức trước đó tại Bình Dương, trước tình hình dịch COVID-19 quay trở lại, xuất hiện chùm ca bệnh mới, trong đó có 14 người mắc liên quan một đội bóng đá trẻ, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo kích hoạt ngay trở lại việc cập nhật báo cáo ngày về tình hình dịch bệnh nhằm kiểm soát dịch trên địa bàn.

Sở Y tế khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người, thường xuyên đeo khẩu trang, tăng cường tiêm vaccine để phòng ngừa dịch bệnh.

Bình Dương khuyến cáo tránh tụ tập đông người. Ảnh: Internet

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay, số ca mắc mới COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, tình hình dịch bệnh rất khó lường, nguy cơ dịch bùng phát rất cao.

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, Sở Y tế đề nghị hệ thống các bệnh viện rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người mắc COVID-19 theo nguyên tắc "4 tại chỗ"; phân công số giường bệnh điều trị bệnh, bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi có chỉ định nhập viện; dự trù thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với phương án thu dung, điều trị bệnh nhân trong tình huống ứng phó nếu có diễn biến phức tạp của dịch.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tính hết ngày 18/4, Bình Dương ghi nhận 22 trường hợp mắc COVID-19, đặc biệt là chùm ca bệnh tại Trường Trung học Cơ sở Hòa Lợi (thị xã Bến Cát) với 14 ca rải rác khắp các lớp... Chùm ca bệnh trên được cho liên quan tiếp xúc đến một số cầu thủ trẻ thuộc một đội bóng đá trên địa bàn thị xã Bến Cát.