Theo biên bản làm việc giữa bệnh viện và gia đình, nguyên nhân ban đầu được xác định là sốc phản vệ cấp IV do thuốc Vinsolon. Cháu đã được cấp cứu theo đúng phác đồ nhưng không qua khỏi.

Cũng theo VOV, sau khi tiến hành đánh giá quy trình từ khi tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, xử trí và quá trình cấp cứu khi có sự cố y khoa, Hội đồng chuyên môn kết luận: Nguyên nhân tử vong do sốc phản vệ độ IV nghi do thuốc, ngừng tuần hoàn, mề đay cấp, tiền sử đẻ non, thiếu máu chưa rõ nguyên nhân. Quá trình tiếp đón, chẩn đoán, xử trí và cấp cứu ngừng tuần hoàn đều thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Nhân viên y tế thực hiện đúng chức trách, khởi động được quy trình báo động đỏ kịp thời.

Quá trình tiếp đón, chẩn đoán, xử trí và cấp cứu ngừng tuần hoàn đều thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ảnh: VOV

Với chẩn đoán sốc phản vệ biến chứng ngừng tuần hoàn nghi do thuốc, bệnh nhân được tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo đúng phác đồ của Bộ Y tế: ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản, Adrenalin tĩnh mạch. Sau 4 giờ cấp cứu tích cực, xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ, có sự hỗ trợ của các khoa phòng nhưng tim không đập trở lại, bệnh nhân tử vong.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, đây là trường hợp bất khả kháng.