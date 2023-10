Hiếm gặp: Bé hai tuổi bị sỏi thận, thường xuyên quấy khóc, phải tán sỏi nội soi bằng đường hầm siêu nhỏ

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi, trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi H, TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học chia sẻ: Cái khó của ca phẫu thuật này là do người bệnh quá nhỏ nên các dụng cụ phải chuyên biệt và có sử dụng một số dụng cụ thay thế. So với ca phẫu thuật ở người lớn tuổi sử dụng kỹ thuật tán sỏi nội soi qua da đường hầm nhỏ (18Fr tương đương 6mm) hoặc đường hầm chuẩn thức (24 Fr tương đương 8 – 10 mm) thì đối với bệnh nhân nhi này, các bác sĩ sử dụng kỹ thuật tán sỏi nội soi qua da đường siêu hầm nhỏ (dưới 3mm) vào thận trái, tán vụ sỏi bằng laser, bơm rửa lấy hết các mảnh sỏi…

Trong mổ kiểm tra lại các nhóm đài thận bằng máy soi và bằng siêu âm không còn mảnh sỏi, thời gian phẫu thuật kéo dài 45 phút, vết mổ được khâu lại và chỉ dài khoảng 4 -5 mm. Tuy nhiên, để thực hiện ca bệnh này đòi hỏi các bác sĩ phải giỏi chuyên môn, thao tác chính xác và tỉ mỉ nhằm hạn chế sang chấn nhu mô thận, giảm thiểu nguy cơ chảy máu, bảo tồn tốt đa chức năng thận cũng như các nguy cơ tai biến trong và sau phẫu thuật khác có thể xảy ra.

Kết quả, sau mổ 12 giờ, bé H đã vận động và ăn uống trở lại. Phim chụp sau mổ được đánh giá là sạch sỏi so với phim cũ. Thông thường tán sỏi qua da ở người lớn thì ra viện sau mổ ổn định khoảng 3-4 ngày. Do bệnh nhi ở xa, để đảm bảo an toàn bệnh nhi cũng được cho ra viện sau 5 ngày.

Cháu bé được điều trị thành công. Ảnh: Phapluatxahoi.kinhtedothi

“Sỏi thận là bệnh lý thường gặp trong các bệnh lý đường tiết niệu. Tuy vậy, sỏi thận ở trẻ em lại ít được người dân quan tâm đúng mực do tỉ lệ gặp sỏi thận ở trẻ em thấp hơn nhiều ở người lớn. Trong khi đó, tỉ lệ mắc sỏi thận ở trẻ em có xu hướng gia tăng”, TS.BS Nguyễn Đình Liên cho biết thêm.

Ở trẻ em, sỏi thận có liên quan đến các nguyên nhân di truyền, chuyển hóa, giải phẫu. Ngoài ra, chế độ ăn uống như tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh, nhiều muối, uống nước và vận động ít cũng góp phần hình thành sỏi thận, nhất là ở những em có sẵn bệnh lý rối loạn chuyển hóa.

Triệu chứng thường gặp của sỏi thận là đau vùng hông lưng, tiểu ít, tiểu máu. Biểu hiện ở trẻ nhỏ là dễ kích thích, quấy khóc, ói, thường xuyên nhiễm trùng đường tiểu.