Dịch COVID-19 tại TP. HCM tăng cao, có đến 185 ca mắc mới, 46 trường hợp phải hỗ trợ hô hấp chỉ trong một ngày

Số ca mắc, nhập viện do COVID-19 tại TP.HCM vẫn đang có chiều hướng tăng nhẹ trong thời gian gần đây. Để phòng bệnh, người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn), bên cạnh Vaccine + Thuốc + Điều trị + Ý thức người dân và các biện pháp khác.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống , tính từ 16h ngày 20/4/2023 đến 16h ngày 21/4/2023, TP.HCM ghi nhận 185 ca mắc mới COVID-19 , 50 ca nhập viện, 14 ca xuất viện, 140 ca đang điều trị, 46 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp.

Trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát trở lại do miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 có xu hướng giảm và sự xuất hiện của các biến thể phụ của Omicron, UBND TP.HCM đã chỉ đạo ngành y tế TP và UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức cần triển khai ngay các giải pháp nhằm bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ từ nay tới 30/6.

Theo Dân Trí, Sở GD&ĐT TPHCM ra thông báo khẩn chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, ngày 14/4, UBND TPHCM đã có công văn về việc này. Theo đó, Bộ Y tế ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch Covid-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Riêng tại TPHCM, tính từ đầu tháng 3/2023 đến nay, số ca mắc Covid-19 mới cũng tăng.

Nguyên tắc 2k khẩu trang, khử khuẩn. Ảnh: Internet

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giáo dục, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, các cơ sở giáo dục được lưu ý không chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong cơ sở giáo dục.

Đồng thời, Sở yêu cầu cần kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị; Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trên địa bàn.