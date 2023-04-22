Ban giám đốc Công an tỉnh Long An vừa trực tiếp chỉ đạo điều tra tại hiện trường và tổ chức thăm hỏi gia đình những người gặp nạn tử vong.

Theo CAND, đây là chuyên án ma túy nên thông tin về chuyên án chưa được tiết lộ. Theo một nguồn tin, trên xe bán tải mà 2 đối tượng điều khiển, các tổ công tác trong chuyên án thu giữ một số bánh heroin và ma túy các loại...

Trong đêm 21/4, Công an tỉnh Long An tổ chức lấy lời khai 2 đối tượng liên quan. Sáng 22/4, Công an tỉnh Long An đã di lý 2 đối tượng về nhà riêng tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa cách hiện trường khoảng 20km khám xét.

Đối tượng cố thủ trong xe bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Trước đó, theo Báo Tin Tức, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 49C-29601 lưu thông với tốc độ nhanh, chạy về hướng TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện khả nghi.

Hiện trường vụ việc đau lòng. Ảnh: CAND

Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành, tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục tông vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng.

Vụ việc đã làm Thiếu tá Nguyễn Thanh H. (công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa) và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí M.(sinh năm 1994, ngụ Quận 5, TP Hồ Chí Minh) tử vong tại bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh); Phan Thị Kim T. (sinh năm 1973, ngụ Quận 12, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Công an điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Báo Tin Tức

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.