Va chạm với xe tải khi đang lưu thông trên đường, nữ sinh viên của một trường Cao đẳng tại TP.HCM đã không qua khỏi khiến nhiều người xót xa.

Theo Báo Công an, ngày 21/4, chị Bùi Thị Bích D (20 tuổi, quê Đồng Nai, sinh viên một trường Cao đẳng tại TPHCM) điều khiển xe máy trên đường số 2, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, hướng từ Kha Vạn Cân ra xa lộ Hà Nội.

Khi đến trước địa chỉ 57B1 đường số 2 thì xe này va chạm với xe tải BS: 51C-604.78 chạy hướng ngược lại.

Va chạm làm cho nữ sinh ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an

Tại hiện trường, chiếc xe tải và xe máy cách nhau khoảng 20m, thi thể cô gái nằm giữa đường.

Công an TP Thủ Đức có mặt điều tiết giao thông, phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nhiều người dân quanh khu vực đã không ngừng bày tỏ nỗi xót xa, tiếc thương.

Theo PLO trước đó, ngày 8/3, một tai nạn nghiêm trọng cũng khiến nhiều người xót xa. Cô gái được phát hiện tử vong với nhiều vết đa chấn thương, cạnh đó là chiếc xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức. Vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chị Phạm Nguyễn Mai H (21 tuổi, ngụ quận 3) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng từ quận Bình Thạnh đi TP Thủ Đức.

Vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: PLO

Khi đến trạm chờ xe buýt, thuộc địa phận phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) thì xe H loạng choạng tay lái dẫn đến va quẹt vào dải phân cách và phần trước trạm chờ xe buýt.

Vụ việc khiến H té ngã, đa chấn thương và tử vong tại chỗ. Riêng chiếc xe máy ngã cách đó gần 10 mét.

Tại hiện trường có nhiều vết trầy xước ở dải phân cách, thi thể nạn nhân có dấu hiệu va đập vào trạm chờ xe buýt.

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