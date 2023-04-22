Đã bắt được nữ giám đốc bất động sản lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Ngày 21-4, Công an tỉnh Bình Dương thông tin đơn vị này đã phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ đối tượng Trần Thị Thuỷ (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh ) đang trốn tại TP HCM.

Cụ thể, theo Báo Người Lao Động, Trần Thị Thủy là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land. Ngoài lừa đảo tiền đặt cọc của nhiều người, Thủy còn chứa chấp việc sử dụng ma túy trái phép.

Thủy là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land, địa chỉ ở khu phố 6, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một.

Trần Thị Thủy đã bị bắt khi đang lẫn trốn tại TP HCM. Ảnh: Người Lao Động

Thủy đã bị công an khởi tố các hành vi như: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo VietNamNet, theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng tháng 1/2021, dù không được chủ của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép nhưng Trần Thị Thủy vẫn đại diện Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T với giá 530 triệu đồng. Thủy đã nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.

Khi đến hạn hợp đồng, Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T. Sau đó, Thủy cam kết trả lại cho bà T. 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng nhưng Thủy chỉ trả cho bà T 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc với bà này.

Từ đơn tố cáo của các cá nhân nêu trên, cơ quan điều tra đã xác minh và phát thông báo truy tìm Thủy để phối hợp điều tra. Ảnh: VietNamNet

​Thủy tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương (xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho bà H với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1,31 tỷ đồng, Thuỷ nhận đặt cọc của bà H. số tiền 615 triệu đồng.

Tuy nhiên khi đến ngày ký công chứng chuyển nhượng, Thủy viện nhiều lý do và dùng thủ đoạn gian dối để trì hoãn việc ký công chứng. Đến tháng 4/2021, Thủy làm bản cam kết với bà H. sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, Thủy không trả lại tiền cho bà H và đã bỏ trốn.

Từ đơn tố cáo của các cá nhân nêu trên, cơ quan điều tra đã xác minh và phát thông báo truy tìm Thủy để phối hợp điều tra.

Đáng nói, ngay sau đó Thủy đã lên mạng xã hội live stream (phát trực tiếp) phủ nhận thông tin mình bị truy tìm cũng như phủ nhận mình không lừa đảo.

Ngày 17/1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng ra quyết định truy nã với Thủy để điều tra về tội “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.