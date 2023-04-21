Vụ nổ lớn xảy ra trên một mái nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến người dân tử vong, đoạn video đã ghi lại cảnh kinh hoàng ấy.

Cụ thể, theo Thời báo Văn học nghệ thuật, vào chiều ngày 21/4, tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ nổ lớn trên 1 mái nhà dân. Qua đoạn clip có thể thấy, người thợ trông có vẻ đang làm các thao tác kiểm tra cục nóng điều hòa thì lúc này, cục nóng bất ngờ nổ tung. Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang ở trên nóc nhà cạnh cục nóng điều hòa, nghi đang sửa chữa thì cục nóng phát nổ.

Nguyên nhân vì sao cục nóng lại đột ngột phát nổ chưa được tìm ra. Ảnh: Arttimes Hiện tại trong khi đoạn clip đang lan truyền thì vẫn chưa rõ danh tính nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân vì sao cục nóng lại đột ngột phát nổ cũng chưa được tìm ra. Song rất nhiều cư dân mạng đã bàn luận sôi nổi về đoạn video và đưa ra những suy đoán về nguyên nhân khiến cục nóng điều hòa phát nổ.

Một số người đồn đoán rằng nguyên nhân là do thợ nén oxi hoặc tìm chỗ rò rỉ gas, nhưng nhiều người cho rằng theo nguyên tắc là phải nén nitơ nên dẫn đến bị phát nổ. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán và chưa có thông tin xác thực. Hiện tại, dù hoang mang như CĐM vẫn chờ thông tin xác thực từ phía cơ quan chức năng sau khi đã điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng này. Nổ khí nén ở Khánh Hòa. Ảnh: VOV Theo VOV, trước đó không lâu, tại Khánh Hòa cũng xảy ra một vụ nổ bình khí nén khủng khiếp. Lúc 7h30' sáng nay (18/4), tại nơi vận hành, bảo quản khí nén Carbon Monoxide (CO) và Tasteless Smoke (TS), sử dụng trong chế biến thủy sản của Công ty TNHH T&H Nha Trang (số 56 Hòn Ngang, thôn Đắc Lộc 2, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang) xảy ra vụ nổ bất thường. Công an Phòng cháy-Chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa huy động lực lượng cùng 2 xe chuyên dụng chữa cháy khẩn trương đến hiện trường xử lý vụ việc. Tại hiện trường, các bức tường xây bằng gạch khá dày bị sập đổ, vỡ nát, phần mái lợp bằng tôn ở phía trên cũng bị vá vỡ. Giữa hai bình khí nén là thi thể nam công nhân có vết cháy nám đen, được xác định là Võ Phúc H., 27 tuổi, trú ở thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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