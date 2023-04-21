Thương tâm: Nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc khiến một người tử vong

Xã hội 21/04/2023 22:32

Vụ nổ lớn xảy ra trên một mái nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến người dân tử vong, đoạn video đã ghi lại cảnh kinh hoàng ấy.

Cụ thể, theo Thời báo Văn học nghệ thuật, vào chiều ngày 21/4, tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ nổ lớn trên 1 mái nhà dân. Qua đoạn clip có thể thấy, người thợ trông có vẻ đang làm các thao tác kiểm tra cục nóng điều hòa thì lúc này, cục nóng bất ngờ nổ tung.

Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang ở trên nóc nhà cạnh cục nóng điều hòa, nghi đang sửa chữa thì cục nóng phát nổ.

Thương tâm: Nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc khiến một người tử vong - Ảnh 1
 

 

Thương tâm: Nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc khiến một người tử vong - Ảnh 2
Nguyên nhân vì sao cục nóng lại đột ngột phát nổ chưa được tìm ra. Ảnh: Arttimes

Hiện tại trong khi đoạn clip đang lan truyền thì vẫn chưa rõ danh tính nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân vì sao cục nóng lại đột ngột phát nổ cũng chưa được tìm ra. Song rất nhiều cư dân mạng đã bàn luận sôi nổi về đoạn video và đưa ra những suy đoán về nguyên nhân khiến cục nóng điều hòa phát nổ.

Một số người đồn đoán rằng nguyên nhân là do thợ nén oxi hoặc tìm chỗ rò rỉ gas, nhưng nhiều người cho rằng theo nguyên tắc là phải nén nitơ nên dẫn đến bị phát nổ. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán và chưa có thông tin xác thực. Hiện tại, dù hoang mang như CĐM vẫn chờ thông tin xác thực từ phía cơ quan chức năng sau khi đã điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng này.

Thương tâm: Nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc khiến một người tử vong - Ảnh 3
Nổ khí nén ở Khánh Hòa. Ảnh: VOV 

Theo VOV, trước đó không lâu, tại Khánh Hòa cũng xảy ra một vụ nổ bình khí nén khủng khiếp. Lúc 7h30' sáng nay (18/4), tại nơi vận hành, bảo quản khí nén Carbon Monoxide (CO) và Tasteless Smoke (TS), sử dụng trong chế biến thủy sản của Công ty TNHH T&H Nha Trang (số 56 Hòn Ngang, thôn Đắc Lộc 2, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang) xảy ra vụ nổ bất thường.

 

Công an Phòng cháy-Chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa huy động lực lượng cùng 2 xe chuyên dụng chữa cháy khẩn trương đến hiện trường xử lý vụ việc.

 

Tại hiện trường, các bức tường xây bằng gạch khá dày bị sập đổ, vỡ nát, phần mái lợp bằng tôn ở phía trên cũng bị vá vỡ. Giữa hai bình khí nén là thi thể nam công nhân có vết cháy nám đen, được xác định là Võ Phúc H., 27 tuổi, trú ở thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

 

Danh tính những người tử vong trong vụ cảnh sát chặn bắt ô tô nghi chở hàng cấm ở Long An

Danh tính những người tử vong trong vụ cảnh sát chặn bắt ô tô nghi chở hàng cấm ở Long An

1 thiếu tá CSGT quê ở Long An và 2 người dân gặp nạn là ở TP.HCM đã không qua khỏi trong vụ việc chặn bắt ô tô nghi chở ma túy.

Xem thêm
Từ khóa:   Vĩnh Phúc nổ cục nóng điều hòa nổ khí nén

TIN MỚI NHẤT

Châm chọc vợ cũ vì đi xe cũ, tôi không ngờ vài câu nói lại khiến mình muối mặt

Châm chọc vợ cũ vì đi xe cũ, tôi không ngờ vài câu nói lại khiến mình muối mặt

Tâm sự 58 phút trước
Đưa nhân tình đi sinh, chồng phản bội tái mặt khi bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ điểm đặc biệt của đứa bé

Đưa nhân tình đi sinh, chồng phản bội tái mặt khi bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ điểm đặc biệt của đứa bé

Tâm sự 59 phút trước
Nằng nặc lấy vàng cưới của con dâu, mẹ chồng vài ngày sau phải muối mặt đem trả

Nằng nặc lấy vàng cưới của con dâu, mẹ chồng vài ngày sau phải muối mặt đem trả

Tâm sự 59 phút trước
Mẹ chồng nhất quyết lấy vàng cưới của con dâu, vài ngày sau phải đích thân mang trả

Mẹ chồng nhất quyết lấy vàng cưới của con dâu, vài ngày sau phải đích thân mang trả

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Chồng mất hơn một tháng, tôi bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ, đến khi biết lý do thì bật khóc

Chồng mất hơn một tháng, tôi bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ, đến khi biết lý do thì bật khóc

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Chê người yêu nghèo, cô gái bỏ đi sau buổi họp lớp, 6 năm sau chỉ biết ôm mặt khóc

Chê người yêu nghèo, cô gái bỏ đi sau buổi họp lớp, 6 năm sau chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Vợ đang ở cữ, chồng viện cớ sang nhà hàng xóm rồi lén làm một việc khiến vợ chết lặng

Vợ đang ở cữ, chồng viện cớ sang nhà hàng xóm rồi lén làm một việc khiến vợ chết lặng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục, dâu trẻ vác gậy xuống bếp rồi nghẹn ngào trước cảnh tượng bất ngờ

Nửa đêm nghe tiếng lục đục, dâu trẻ vác gậy xuống bếp rồi nghẹn ngào trước cảnh tượng bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Thấy người yêu đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái xấu hổ đòi chia tay, 6 năm sau mới hối hận

Thấy người yêu đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái xấu hổ đòi chia tay, 6 năm sau mới hối hận

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sau tang chồng hơn một tháng, tôi được nhận căn hộ tiền tỷ nhưng sự thật khiến tôi bật khóc

Sau tang chồng hơn một tháng, tôi được nhận căn hộ tiền tỷ nhưng sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt