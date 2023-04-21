Danh tính những người tử vong trong vụ cảnh sát chặn bắt ô tô nghi chở hàng cấm ở Long An

Xã hội 21/04/2023 22:17

1 thiếu tá CSGT quê ở Long An và 2 người dân gặp nạn là ở TP.HCM đã không qua khỏi trong vụ việc chặn bắt ô tô nghi chở ma túy.

Cụ thể, thông tin từ Báo Dân Việt, liên quan đến vụ CSGT phối hợp với cảnh sát kinh tế vây bắt ô tô nghi chở ma túy tại địa chỉ đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, khiến một thiếu tá tử vong (quê Long An) 2 người dân đi đường còn lại ở TP.HCM.

Theo nguồn tin, danh tính các nạn nhân được xác định: H.N.C.M (SN 1994, trú 129/24D Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, TP.HCM; P.T.K.T (SN 1973, trú 23/9 khu phố 6, đường TTN06 phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM); N.X.H (SN 1983, thiếu tá CSGT Công an huyện Đức Hòa trú ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, Đức Hoà, tỉnh Long An).

Danh tính những người tử vong trong vụ cảnh sát chặn bắt ô tô nghi chở hàng cấm ở Long An - Ảnh 1
Danh tính các nạn nhân được xác định: H.N.C.M (SN 1994, trú 129/24D Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, TP.HCM; P.T.K.T (SN 1973, trú 23/9 khu phố 6, đường TTN06 phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM); N.X.H (SN 1983, thiếu tá CSGT Công an huyện Đức Hòa trú ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, Đức Hoà, tỉnh Long An). Ảnh: VietNamNet

Theo VietNamNet, theo thông tin ban đầu, chiều nay, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 ô tô 7 chỗ đang lưu thông với tốc độ nhanh theo hướng đi TP.HCM với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lúc này, CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành. Ô tô 7 chỗ lao thẳng vào lực lượng chức năng và 1 xe máy phía trước. 

Thiếu tá Nguyễn Xuân H. bị tông văng nhiều mét, chấn thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Danh tính những người tử vong trong vụ cảnh sát chặn bắt ô tô nghi chở hàng cấm ở Long An - Ảnh 2

Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Ghi nhận tại hiện trường, ô tô 7 chỗ lật nghiêng giữa đường. Xe máy bị tông văng trên vỉa hè, hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

 

Nghiêm trọng: Một CSGT và hai người dân tử vong khi chặn bắt xe 7 chỗ nghi chứa ma túy ở Long An

Nghiêm trọng: Một CSGT và hai người dân tử vong khi chặn bắt xe 7 chỗ nghi chứa ma túy ở Long An

Vụ tai nạn làm thiếu tá N.X.H. chấn thương nặng tử vong trên đường cấp cứu và hai người dân chưa rõ danh tính cùng tử vong trong vụ việc nghiêm trọng này.

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