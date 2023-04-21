Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt giữ Lê Văn Thảo (SN 1975; trú ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), hung thủ sát hại nữ công nhân tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Theo Báo CAND, Công an TP Từ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác là chị N.T.H. (SN 1990, công nhân), còn đối tượng gây án là Lê Văn Thảo.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Ngay trong đêm 20/4, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng với Công an TP Từ Sơn khẩn trương truy vết, quyết tâm bắt giữ hung thủ sớm nhất. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân N.T.H. và Lê Văn Thảo có mối quan hệ tình cảm với nhau dù cả hai đều đã có gia đình. Do mâu thuẫn nên Thảo đã ra tay sát hại dã man người tình rồi bỏ trốn.

Quá trình truy xét, đến chiều 21/4, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được Lê Văn Thảo tại Khu đô thị Ecopark (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Hiện lực lượng chức năng đang di lý đối tượng Lê Văn Thảo về Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Thanh Niên

Cũng theo Thanh Niên, khoảng 21 giờ ngày 20.4, Công an TP.Từ Sơn nhận tin báo về việc một người phụ nữ bị một nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra tại lô J5 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Từ Sơn đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy xét nghi phạm, điều tra nguyên nhân.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân 33 tuổi, quê tại Yên Bái, xuống làm công nhân trong Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn.

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