Đắk Nông: Tá hỏa phát hiện bé gái 11 tuổi đi hái quả lạc tiên rơi xuống giếng bỏ hoang

Xã hội 21/04/2023 11:01

Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã đến giải cứu khẩn cấp cháu bé thoát khỏi giếng được che bằng 1 tấm gỗ.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, vào khoảng 16h chiều nay, cháu Đ.T.C.A. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thị trấn Đắk Mâm) cùng bạn đi vào một rẫy cà phê gần nhà để hái quả lạc tiên.

Khi cháu A. đứng lên tấm gỗ che miệng giếng để hái quả thì bất ngờ tấm gỗ bị gãy khiến cháu A. rơi xuống giếng.

Ngay lập tức, người bạn đi cùng đã chạy về báo với người lớn.

Đắk Nông: Tá hỏa phát hiện bé gái 11 tuổi đi hái quả lạc tiên rơi xuống giếng bỏ hoang - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong 

Cũng theo Báo Tiền Phong, lực lượng chức năng đã có mặt để giải cứu cháu A lên khỏi giếng nước. Hiện gia đình đã đón cháu A. về chăm sóc.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân che chắn lại giếng nước để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Đắk Nông: Tá hỏa phát hiện bé gái 11 tuổi đi hái quả lạc tiên rơi xuống giếng bỏ hoang - Ảnh 2
Cháu bé được giải cứu. Ảnh: VietNamNet 

Cũng theo Pháp Luật TP.HCM, nhiều trường hợp tương tự xảy ra vô cùng nguy hiểm. gần 20 giờ ngày 11-1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin một bé trai (ngụ tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) bị rơi xuống giếng sâu.

Trong đêm, đơn vị đã lập tức huy động xe đặc chủng cùng 10 cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường để cứu cháu bé.

Đắk Nông: Tá hỏa phát hiện bé gái 11 tuổi đi hái quả lạc tiên rơi xuống giếng bỏ hoang - Ảnh 3

Cảnh sát tiếp cận khu vực giếng để đưa cháu bé lên trên. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, trước đó, người dân phát hiện cháu NVDĐ (8 tuổi) bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang (tại địa chỉ 80 Đinh Núp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Ngay sau đó bố của cháu bé là anh NVP (44 tuổi) lao xuống giếng để cứu cháu. Tuy nhiên, do giếng sâu nên cả hai bố con này đều bị mắc kẹt dưới giếng.

 

Theo cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn giếng này có diện tích miệng giếng rất nhỏ rất khó tiếp cận.

Tuy nhiên, sau bảy phút cán bộ chiến sĩ đã đã đưa được cháu bé và người cha lên khỏi giếng nước an toàn.

Ngay sau đó, đơn vị đã trấn an tinh thần, động viên gia đình cháu bé, đồng thời yêu cầu người dân che chắn lại giếng nước để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

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 Thông tin trên đã khiến người dân Hà Giang bàng hoàng. Cụ thể, hai người trong gia đình đều tử vong.

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