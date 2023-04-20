Thanh niên kể lại giây phút cùng đại úy công an nhảy xuống sông cứu người: Vừa thấy nạn nhân đang chới với là tìm cách cứu ngay

Xã hội 20/04/2023 14:30

Người phụ nữ sau khi được cứu sống hiện đang dần phục hồi, hành động của nam thanh niên cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ.

 

Thông tin từ báo VietNamNet,  bạn Nguyễn Hồng Phúc (18 tuổi, trú tại thị trấn Ái Nghĩa, hiện đang làm pha chế tại một khách sạn ở TP Đà Nẵng) chia sẻ, rất vui khi cùng với đại úy Đạt cứu được người phụ nữ vào bờ an toàn.

“Chiều 19/4, tôi cùng nhóm bạn đến chơi tại công viên Ái Nghĩa. Trên đường về, qua cầu Ái Nghĩa tôi thấy mọi người tập trung rất đông. Dưới sông Vu Gia, một người phụ nữ đang chới với dưới nước. Lúc này, tôi nhớ trong nhà có 2 áo phao nên chạy về lấy để cứu người”, Phúc kể lại.

Khi bơi đến gần người bị nạn, Phúc thấy có một người đàn ông phía bờ đối diện đã tiếp cận ứng cứu.

Thanh niên kể lại giây phút cùng đại úy công an nhảy xuống sông cứu người: Vừa thấy nạn nhân đang chới với là tìm cách cứu ngay - Ảnh 1

Đại úy Đạt cùng Phúc cứu chị U. lên bờ. Ảnh: VOV

Hồng Phúc tiếp lời: “Lúc này tôi bơi đến, người phụ nữ đã đuối sức. Đặt phao dưới người nạn nhân, hai anh em dìu vào bờ. Vào gần đến bờ, tôi bơi vào lấy dây của người dân thả xuống nước, kéo nạn nhân vào”.

Sau đó, Phúc được các bạn dìu về nhà. Sáng nay, như thường lệ chàng thanh niên Nguyễn Hồng Phúc tới Đà Nẵng, tiếp tục công việc của một nhân viên pha chế.

“Biết được nạn nhân đã hồi phục sức khỏe, tôi rất vui. Sáng nay, có một số anh công an gọi tôi về quê để biểu dương”, Phúc hồ hởi.

Trước đó, theo VOV, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/4, chị Lê Thị Cẩm U. (40 tuổi), tạm trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam do buồn chuyện cá nhân nên đã ra cầu Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc lao mình xuống sông Vu Gia tự vẫn.

Thanh niên kể lại giây phút cùng đại úy công an nhảy xuống sông cứu người: Vừa thấy nạn nhân đang chới với là tìm cách cứu ngay - Ảnh 2

Nguyễn Hồng Phúc cùng đại úy Đạt cứu người. Ảnh: VietNamNet

Lúc đó, Đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đi ngang qua khu vực này đã phát hiện. Thấy nạn nhân đang chới với giữa dòng nước, Đại úy Nguyễn Phước Đạt hô hoán người dân địa phương cùng hỗ trợ cứu người. Đại uý Đạt đã mượn áo phao và lao mình xuống sông kịp thời cứu vớt, đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế chăm sóc sức khoẻ. Trung tá Lê Thành Thảo, Trưởng Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, chị Lê Thị Cẩm U. nhảy cầu tự vẫn là đang nợ nần nhưng bế tắc trong trả nợ.

“Hôm qua 19/4 Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo Công an thị trấn Ái Nghĩa hướng dẫn Đại úy Nguyễn Phước Đạt làm báo cáo về hành động cứu người của mình để Công an huyện có cơ sở báo cáo UBND huyện Đại Lộc sớm cho khen thưởng động viên. Dự kiến trong sáng mai 21/4, huyện Đại Lộc sẽ tổ chức khen thưởng đột xuất để động viên và ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của Đại úy Đạt”./.

 

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