Thông tin MỚI vụ nhà hàng cho khách dùng nước lẩu thừa: Buộc thôi việc nữ nhân viên phục vụ

Trích xuất camera, làm việc với quản lý và nhân viên nhà hàng, chính quyền phường Trúc Bạch xác định N.T.P. đã sơ ý đưa nhầm nồi nước lẩu thừa của khách khác. Nữ nhân viên này cho biết do quán đông khách, lại chủ quan không kiểm tra lại thực phẩm, nên để xảy ra sự cố.

Theo ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội ) thông tin trên Báo Dân Trí cho biết đã tạm đình chỉ hoạt động nhà hàng H.M. từ ngày 18/4, để phục vụ công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi khách phản hồi, do quá sợ hãi, P. đã che giấu sự việc, không thông báo cho quản lý. Phía nhà hàng sau đó đã kiểm điểm toàn bộ 3 cơ sở, cho thôi việc đối với nữ nhân viên.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, trước đó, ngày 15/4, du khách đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook, thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin chia sẻ, có 2 du khách đến nhà hàng trên để thưởng thức món lẩu ếch. Đến gần cuối bữa ăn, hai người khách này đã phát hiện nước lẩu có dấu hiệu bất thường, và cho rằng nhân viên của nhà hàng đã dùng lại nước lẩu thừa của khách khác.

Đình chỉ hoạt động nhà hàng bị tố cho khách dùng nước lẩu thừa. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Về phía cơ sở kinh doanh, đại diện quản lý nhà hàng cho biết, sự việc trên xảy ra tại tầng 2 của nhà hàng số 33 phố Châu Long. Qua rà soát lại các nhân viên, nhà hàng xác định bạn N.T.P (một nữ nhân viên của nhà hàng) đã sơ ý đưa nhầm nồi nước lẩu thừa của khách khác. Nữ nhân viên này khẳng định, lúc đó vì quá đông khách, bản thân cũng chủ quan không kiểm tra lại thực phẩm. Ngay khi khách phản hồi, vì quá sợ hãi, nên nhân viên này đã che giấu sự việc, không thông báo cho quản lý. Phía nhà hàng đã kiểm điểm toàn bộ 3 cơ sở, cho thôi việc đối với nữ nhân viên kia.

Ngoài ra, đại diện nhà hàng cho biết thêm, hiện cơ sở này đang cố gắng liên hệ để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến khách hàng, chịu toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến sức khoẻ của khách và đăng tải lời xin lỗi công khai trên kênh thông tin của hệ thống nhà hàng.