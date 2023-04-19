Cảnh báo dịch gia tăng sau kì nghỉ lễ, Hà Nội yêu cầu bố trí đủ nhân lực, giường bệnh điều trị COVID-19

Tin y tế 19/04/2023 09:54

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phải phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Theo đó thông tin từ Báo Lao Động cho hay, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1149/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phải phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Riêng với UBND các quận, huyện, thị xã, UBND TP Hà Nội yêu cầu, các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trong nước, thành phố và địa phương để có phương án triển khai kịp thời.

UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; đồng thời bảo đảm nhân lực, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất đáp ứng phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương cần chỉ đạo tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế cơ sở theo diễn biến dịch bệnh, giám sát người nhiễm COVID-19 tại nhà, quản lý chặt chẽ đối tượng nguy cơ khi mắc COVID-19 để chuyển viện kịp thời, tránh để bệnh nặng mới chuyển viện.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, tổ chức sự kiện, dịch vụ tại địa phương.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải triển khai các giải pháp đẩy mạnh tổ chức việc tiêm chủng, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Cảnh báo dịch gia tăng sau kì nghỉ lễ, Hà Nội yêu cầu bố trí đủ nhân lực, giường bệnh điều trị COVID-19 - Ảnh 1

Kiên quyết, kiên trì và kiên định bảo đảm kiểm soát tình hình dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Internet

Mặt khác, rà soát và dự trù nhu cầu vaccine gửi về Sở Y tế để được bố trí vaccine và chịu trách nhiệm với đề xuất của đơn vị.

Đối với Sở Y tế Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương. Từ đó chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngành Y tế Thủ đô chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Về công tác tiêm vaccine, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm đối tượng nguy cơ cao.

UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ, ngành y tế Thủ đô cần tiến hành rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 theo nguyên tắc “4 tại chỗ”.

Đồng thời phân công số giường bệnh điều trị COVID-19 cụ thể đến từng đơn vị; bố trí đủ nhân lực để theo dõi điều trị COVID-19. 

Cảnh báo dịch gia tăng sau kì nghỉ lễ, Hà Nội yêu cầu bố trí đủ nhân lực, giường bệnh điều trị COVID-19 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị.

Cũng theo Báo Lao Động, Hà Nội yêu cầu ngành Y tế Thủ đô tiến hành rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 theo nguyên tắc "4 tại chỗ"; đồng thời phân công số giường bệnh điều trị COVID-19 cụ thể đến từng đơn vị; bố trí đủ nhân lực để theo dõi điều trị COVID-19; chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị. Mặt khác, tiếp tục bảo đảm hậu cần, kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động cung cấp các thông tin về tình hình dịch và khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp "2K" (khẩu trang và khử khuẩn) của Bộ Y tế; Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng đối với người phục vụ và hành khách tham gia giao thông.

Đối với công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với Sở TT&TT, Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống COVID-19 tại các trường. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các trường học...

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Từ khóa:   dịch COVID-19 COVID-19 Hà Nội

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