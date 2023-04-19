Thông tin mới vụ người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ ở bệnh viện Sao Hàn 

Tin y tế 19/04/2023 07:55

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) báo cáo chi tiết về quá trình điều trị cho người phụ nữ và đề nghị phối hợp xử lý thi thể.

Theo Báo Dân Trí, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã nhận được hai văn bản của Sở Ngoại vụ tỉnh, về việc đề nghị phối hợp xử lý thi thể của bà L.S.B. (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Bà B. là trường hợp trong vụ việc bệnh nhân tử vong sau khi phẫu thuật hút mỡ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn, TPHCM.

Theo đó, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) báo cáo chi tiết về quá trình điều trị cho người phụ nữ. Sở này cũng liên hệ với người nhà bà B. để trao đổi, nắm được nguyện vọng gia đình. Việc xử lý thi thể cụ thể như thế nào sẽ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong chính xác của bệnh nhân.

Thông tin mới vụ người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ ở bệnh viện Sao Hàn  - Ảnh 1

Một ca phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng. Ảnh: Internet

Xoay quanh câu chuyện tai biến, rủi ro khi phẫu thuật thẩm mỹ, đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thừa nhận, hiện nay có tình trạng người không có chuyên môn phẫu thuật trái phép tại spa, thậm chí thuê phòng mổ "chui" ở các bệnh viện thẩm mỹ, gây nguy cơ lớn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Công tác quản lý, giám sát tình trạng này còn gặp nhiều khó khăn.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, đại diện Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho hay bệnh nhân L.S.B. nhập viện lúc 14h ngày 7-4, trong tình trạng ngưng thở, mạch và huyết áp bằng 0, được các bác sĩ ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua mặt nạ.

Tuy nhiên, bệnh nhân được chẩn đoán tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, nghi do thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim cấp, tăng men gan, tăng kali máu do phẫu thuật hút mỡ bụng, cằm, đùi.

Kết quả thăm khám cho thấy bà S. có bầm tím xuất huyết dưới da hai bên mạn sườn, vết mổ dưới cằm, bên đùi, hai bên bẹn…

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, bà S. từng nâng ngực cách đây 3 năm và hút mỡ bụng, cằm, đùi ngày 2-4 tại Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn (quận 10, TP.HCM).

Đến trưa ngày 7-4, bà S. đột ngột khó thở, đau ngực, được đưa đến Trung tâm y tế Trảng Bom và được cấp cứu trong tình trạng ngưng hô hấp, tuần hoàn, được hồi sinh tim phổi và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

 

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Từ khóa:   thẩm mỹ hút mỡ bụng Đồng Nai

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