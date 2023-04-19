Hà Nội: Công văn chỉ đạo hỏa tốc về phòng chống dịch COVID-19

Theo đó, người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi mắc Covid-19 bắt buộc phải sử dụng khẩu trang. Tất cả mọi người, trừ trẻ em dưới 5 tuổi, khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc 4, cũng phải đeo khẩu trang. Hiện tất cả tỉnh thành ở Việt Nam vẫn đang ở cấp độ dịch 1 - màu xanh.

Theo VietNamNet, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trangtheo hướng dẫn tại Quyết định số 2447 của Bộ Y tế.

Khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, quy định bắt buộc đeo khẩu trang áp dụng với hành khách; người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện; người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, khi tiếp xúc với hành khách.

Tại cơ sở y tế, nơi cách ly y tế, nơi lưu trú có người cách ly hoặc giám sát y tế, tất cả phải đeo khẩu trang, trừ những người cách ly ở trong phòng đơn, người bị suy hô hấp, người đang phải thực hiện thủ thuật y tế, trẻ em dưới 5 tuổi.



Hà Nội khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Ảnh: VietNamNet

Tại nơi có không gian kín, thông khí kém (quán bar, vũ trường; karaoke; cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; rạp chiếu phim, nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay), nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc với khách hàng cũng phải đeo khẩu trang.

Quy định này cũng áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động, người bán hàng khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và người tham dự tại cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người, nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch.

Các trường hợp khác được khuyến khích sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Theo Tuổi Trẻ, tại TP.HCM, UBND TP cho biết tính từ đầu tháng 3 đến nay, số ca mắc COVID-19 mới tại TP dưới 3 ca/ngày, cụ thể trong 7 ngày vừa qua (từ ngày 6 đến 12-4), TP ghi nhận 6 ca mắc COVID-19. Riêng trong ngày 12-4 có 18 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 9 ca cần hỗ trợ hô hấp.

Nhằm chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để dịch bùng phát trở lại, UBND TP đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.



Đối với Sở Y tế TP.HCM, tiếp tục thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Ảnh: Internet

Đối với Sở Y tế TP.HCM, tiếp tục thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý cửa khẩu và đơn vị liên quan triển khai các biện pháp giám sát tại cửa khẩu.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức và các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt với nhóm người có nguy cơ cao.

Ngành y tế phải tổ chức tốt việc tiếp nhận cấp cứu, chăm sóc, điều trị các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt đối với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi. Hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.

Đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.