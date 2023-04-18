Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.533.625 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.556 ca nhiễm).

Trong bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất hơn nửa năm qua. Trong ngày có 138 ca khỏi, số bệnh nhân nặng tăng vọt lên 102 ca, trong đó có 14 ca thở máy xâm lấn.

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 138 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.533 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 102 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 79 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 9 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 14 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ca COVID-19 tăng, vẫn còn nhiều nơi tiêm vaccine thấp

Ca COVID-19 tăng, vẫn còn nhiều nơi tiêm vaccine thấp

Trong ngày 17/4 có 4.854 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.097.145 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.501.840 liều: Mũi 1 là 70.907.609 liều; Mũi 2 là 68.450.363 liều; Mũi bổ sung là 14.364.266 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.041.968 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.737.634 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều: Mũi 1 là 9.130.472 liều; Mũi 2 là 9.021.223 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.630.322 liều: Mũi 1 là 10.203.682 liều; Mũi 2 là 8.426.640 liều.

Theo Báo Tuổi Trẻ, sáng 18-4, Sở Y tế TP.HCM thông báo xem xét kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” cần được đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

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Lý do là số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng hầu hết tập trung ở người cao tuổi, cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 và thực trạng miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm (từ 98,7% vào tháng 9-2022 nay giảm xuống còn 96,7%).

Trước đây, khi dịch bệnh COVID-19 còn ở giai đoạn bùng phát, ngành y tế TP.HCM đã triển khai “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”, giảm rõ rệt số trường hợp tử vong.

Qua phân tích các trường hợp tử vong do COVID-19 cho thấy phần lớn tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền, chưa được tiêm chủng, chưa được sử dụng thuốc kháng vi rút trước đó.

Sở Y tế TP.HCM nhận thấy việc ngăn ngừa những người thuộc nhóm nguy cơ bị nhiễm COVID-19, phát hiện sớm để kịp thời điều trị đặc hiệu với thuốc kháng vi rút và theo dõi sức khỏe nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong là vấn đề cốt lõi và cấp thiết trong thời điểm lúc bấy giờ.

Mới đây UBND TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh ca bệnh trên cả nước có xu hướng tăng từ đầu tháng 4.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức và các sở, ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và thường xuyên rà soát để đảm bảo các nhóm nguy cơ, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch... được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.