Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường ở Hà Nội kiểm tra học kỳ sớm hơn dự kiến

Theo bà Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh ( Hà Nội ) thông tin trên VietNamNet, cho biết: “Học sinh vừa khảo sát giữa kỳ nên không thể đẩy nhanh việc kiểm tra học kỳ II.

Trước tình hình ca mắc Covid-19 tăng, một số trường điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ II phòng nguy cơ dịch bùng mạnh hơn, có những trường tăng cường các biện pháp phòng bệnh nhưng phương án dạy học vẫn ổn định.

Theo thống kê, hiện trường có khoảng 10 học sinh mắc Covid-19. Những trường hợp này đều nghỉ học ở nhà đến khi âm tính hẳn mới tới trường.

Bởi lẽ, nếu làm thế, kiến thức của học sinh không được đảm bảo. Với dịch bệnh lần này, nhà trường vẫn tăng cường các biện pháp phòng bệnh, khử khuẩn phòng học”.

“Lần này, phụ huynh cũng bình tĩnh và chủ động hơn. Các học sinh mắc Covid-19 chỉ nghỉ học khoảng 2-3 ngày có thể đến trường”, bà Na cho hay.



Ảnh minh họa: Internet

Bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho biết: “Trường chưa có học sinh mắc Covid-19. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, dùng nước khử khuẩn vẫn được đẩy mạnh. Hiện, phương án dạy học của trường vẫn ổn định theo đúng kế hoạch”.

Ông Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa) thông tin trường có 2 học sinh nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe đều ổn định.

Học sinh khối lớp 9 đã hoàn thành xong việc kiểm tra, đánh giá học kỳ II. Các giáo viên bộ môn đang tập trung tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Đối với các khối lớp còn lại, trường cũng đẩy lịch kiểm tra sớm hơn. Theo dự kiến, các khối lớp này sẽ kiểm tra, đánh giá học kỳ II sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Tuy nhiên, đề phòng tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp sau kỳ nghỉ lễ, trường đã đẩy lịch kiểm tra từ ngày 24/4.

Theo ghi nhận, hầu hết các trường học Hà Nội đều thông tin đến cha mẹ học sinh về tình trạng dịch Covid-19, đề nghị học sinh đeo khẩu trang khi đi học, thực hiện việc rửa tay sát khuẩn thường xuyên kết hợp với các biện pháp vệ sinh, khử trùng phòng dịch.



Công tác bảo đảm an toàn trong phòng dịch. Ảnh: Internet

Phụ huynh cũng cần chủ động test Covid-19 cho con khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở trước khi đến trường.

Theo Sức khỏe và Đời sống thông tin về việc phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất hơn nửa năm qua. Trong ngày có 138 ca khỏi, số bệnh nhân nặng tăng vọt lên 102 ca, trong đó có 14 ca thở máy xâm lấn.

Lãnh đạo Bộ Y tế chủ trì họp công tác phòng chống dịch COVID-19Lãnh đạo Bộ Y tế chủ trì họp công tác phòng chống dịch COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.533.625 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.556 ca nhiễm).