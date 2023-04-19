Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường ở Hà Nội kiểm tra học kỳ sớm hơn dự kiến

Tin y tế 19/04/2023 07:33

Một số trường điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ II phòng nguy cơ dịch bùng mạnh hơn.

Trước tình hình ca mắc Covid-19 tăng, một số trường điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ II phòng nguy cơ dịch bùng mạnh hơn, có những trường tăng cường các biện pháp phòng bệnh nhưng phương án dạy học vẫn ổn định.

Theo bà Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) thông tin trên VietNamNet, cho biết: “Học sinh vừa khảo sát giữa kỳ nên không thể đẩy nhanh việc kiểm tra học kỳ II.

Bởi lẽ, nếu làm thế, kiến thức của học sinh không được đảm bảo. Với dịch bệnh lần này, nhà trường vẫn tăng cường các biện pháp phòng bệnh, khử khuẩn phòng học”.

Theo thống kê, hiện trường có khoảng 10 học sinh mắc Covid-19. Những trường hợp này đều nghỉ học ở nhà đến khi âm tính hẳn mới tới trường.

“Lần này, phụ huynh cũng bình tĩnh và chủ động hơn. Các học sinh mắc Covid-19 chỉ nghỉ học khoảng 2-3 ngày có thể đến trường”, bà Na cho hay.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường ở Hà Nội kiểm tra học kỳ sớm hơn dự kiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho biết: “Trường chưa có học sinh mắc Covid-19. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, dùng nước khử khuẩn vẫn được đẩy mạnh. Hiện, phương án dạy học của trường vẫn ổn định theo đúng kế hoạch”.

Ông Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa) thông tin trường có 2 học sinh nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe đều ổn định.

Học sinh khối lớp 9 đã hoàn thành xong việc kiểm tra, đánh giá học kỳ II. Các giáo viên bộ môn đang tập trung tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Đối với các khối lớp còn lại, trường cũng đẩy lịch kiểm tra sớm hơn. Theo dự kiến, các khối lớp này sẽ kiểm tra, đánh giá học kỳ II sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Tuy nhiên, đề phòng tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp sau kỳ nghỉ lễ, trường đã đẩy lịch kiểm tra từ ngày 24/4.

Theo ghi nhận, hầu hết các trường học Hà Nội đều thông tin đến cha mẹ học sinh về tình trạng dịch Covid-19, đề nghị học sinh đeo khẩu trang khi đi học, thực hiện việc rửa tay sát khuẩn thường xuyên kết hợp với các biện pháp vệ sinh, khử trùng phòng dịch.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường ở Hà Nội kiểm tra học kỳ sớm hơn dự kiến - Ảnh 2
Công tác bảo đảm an toàn trong phòng dịch. Ảnh: Internet

Phụ huynh cũng cần chủ động test Covid-19 cho con khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở trước khi đến trường.

Theo Sức khỏe và Đời sống thông tin về việc phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất hơn nửa năm qua. Trong ngày có 138 ca khỏi, số bệnh nhân nặng tăng vọt lên 102 ca, trong đó có 14 ca thở máy xâm lấn.

Lãnh đạo Bộ Y tế chủ trì họp công tác phòng chống dịch COVID-19Lãnh đạo Bộ Y tế chủ trì họp công tác phòng chống dịch COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.533.625 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.556 ca nhiễm).

 

Hà Nội: Công văn chỉ đạo hỏa tốc về phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội: Công văn chỉ đạo hỏa tốc về phòng chống dịch COVID-19

Công văn hỏa tốc của UBND TP Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19 được ban hành theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Xem thêm
Từ khóa:   dịch COVID-19 phòng dịch covid-19 Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 44 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg