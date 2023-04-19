Một loại kẹo ngậm bán tại TPHCM và trang thương mại điện tử có chất gây đột tử

Tin y tế 19/04/2023 08:01

Chất cấm tadalafil phát hiện trong kẹo ngậm Hamer nếu sử dụng không đúng sẽ gây nguy cơ nhồi máu cơ tim, tử vong đột ngột do bệnh tim, đau thắt ngực không ổn định...

Thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM cho biết, từ thông tin phản ánh của khách hàng, cơ quan này đã mua một số mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang được bán trên thị trường để kiểm tra khảo sát chất cấm trong thành phần.

Trong đó, Viện đã mua 6 sản phẩm kẹo ngậm Hamer ngẫu nhiên, bao gồm mua trực tiếp tại một cửa hàng trên đường Hùng Vương (quận 5) và qua trang thương mại điện tử Shopee. Có 4 mẫu chứa chất cấm tadalafil, với hàm lượng từ hơn 92 mg đến gần 267 mg/1 viên.

Có một mẫu kẹo ngậm tên Hamer 37F82K chứa sildenafil citrat, với hàm lượng từ 17,77-34,56 mg/1 viên và một mẫu kẹo ngậm Hamer 621 chứa nortadalafil.

Một loại kẹo ngậm bán tại TPHCM và trang thương mại điện tử có chất gây đột tử - Ảnh 1
Kẹo ngậm tên Hamer 37F82K chứa sildenafil citrat. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Thanh Niên, theo Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, trong dược phẩm có 3 dược chất sildenafil, tadalafil, vardenafil thuộc nhóm ức chế men PDE5 (phosphodiesterase type 5). Đây là PDE isoenzyme chính yếu trong thể hang của dương vật, được sử dụng làm thuốc hỗ trợ và điều trị chứng liệt dương ở nam giới với rất nhiều sản phẩm khác nhau trên thị trường.

Trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 3 dược chất này và các chất tương tự (sildenafil analogues) bị cấm sử dụng trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định tại Thông tư 10 nêu trên.

Cũng theo Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, sildenafil và tadalafil chỉ được sử dụng trong điều trị khi có chỉ định của bác sĩ. Liều dùng tối đa của tadalafil trong thuốc được khuyến cáo là 20 mg/ngày. Như vậy, hàm lượng tadalafil được phát hiện trong mẫu kẹo ngậm Hamer nêu trên gấp khoảng 5 - 15 lần liều tối đa quy định. Việc sử dụng tadalafil không đúng sẽ gây ra các biến chứng tim mạch cho người dùng bao gồm: nhồi máu cơ tim, tử vong đột ngột do bệnh tim, đau thắt ngực không ổn định... Đồng thời, không được sử dụng cho một số bệnh nhân tim mạch.

Một loại kẹo ngậm bán tại TPHCM và trang thương mại điện tử có chất gây đột tử - Ảnh 2
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thông tin 7 loại sản phẩm mà cơ quan y tế của Singapore phát đi cảnh báo có chứa chất cấm. Ảnh: Thanh Niên

Trong khi đó, nortadalafil là chất có cấu trúc tương tự tadalafil (analogues) nhưng hiện nay chưa được sử dụng làm thuốc và chưa được đánh giá về an toàn khi sử dụng.

Trước đó, từ cuối năm 2019, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thông tin 7 loại sản phẩm mà cơ quan y tế của Singapore phát đi cảnh báo có chứa chất cấm đã không được cấp số đăng ký công bố tại Cục An toàn thực phẩm, trong đó có kẹo Hamer. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn được bán tràn lan trên thị trường cho đến nay.

"Các sản phẩm kẹo ngậm Hamer có nguồn gốc xuất xứ từ đâu, phải quản lý như thế nào thì cần có sự quan tâm của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và quản lý thị trường, để tránh nguy hiểm đến tính mạng cho người dùng", Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM khuyến cáo.

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