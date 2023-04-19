Hà Nội: Chi tiết phân bổ gần 18.000 liều vaccine AstraZeneca

Các quận, huyện, thị xã còn lại được phân bổ từ 160 đến 670 liều. Riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội được phân bổ 1.000 liều.

Theo Báo Sức khỏe Đời sống, cụ thể, 17.850 liều vaccine AstraZeneca được phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, huyện Sóc Sơn được phân bổ số lượng vaccine nhiều nhất là 1.420 liều, tiếp đến là quận Nam Từ Liêm được phân bổ 1.310 liều, quận Bắc Từ Liêm 1.220 liều, quận Đống Đa 1.060 liều, quận Hà Đông 950 liều, quận Hai Bà Trưng và huyện Thanh Oai mỗi đơn vị được 940 liều, quận Hoàng Mai 810 liều, huyện Ba Vì 830 liều…

Sở Y tế Hà Nội nêu rõ, "Căn cứ quyết định phân bổ, tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế và nhu cầu sử dụng thực tế để tham mưu kế hoạch sử dụng vaccine, phân bổ và điều chuyển vaccine đúng quy định".

Sở Y tế Hà Nội giao CDC tiếp nhận vaccine từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và phân bổ cho Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã. Đồng thời, theo dõi sát nhu cầu sử dụng vaccine của các đơn vị.

Sở Y tế Hà Nội giao CDC tiếp nhận vaccine từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và phân bổ cho Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Sở Y tế thành phố cũng yêu cầu, các đơn vị thực hiện tiếp nhận vaccine tiếp tục thực hiện tiêm liều cơ bản, bổ sung và các liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm tiêm đúng đối tượng, đúng chỉ định theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, sử dụng vaccine hiệu quả, tránh lãng phí; sử dụng hết vaccine trước hạn sử dụng, không để tình trạng hủy vaccine.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương thông tin trên Báo Tổ quốc, "Trong tuần số ca mắc tăng so với tuần trước, Covid-19 có thể vẫn diễn biến phức tạp, khó lường do virus vẫn biến đổi không ngừng tạo các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, né tránh được hệ miễn dịch; tâm lý chủ quan của người dân khi dịch bệnh được kiểm soát dẫn đến việc không thực hiện các biện pháp phòng bệnh như tiêm chủng vaccine mũi nhắc lại, không đeo khẩu trang; hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine có xu hướng giảm dần theo thời gian” – Phó Giám đốc Sở Y tế nhận định.

Do dịp nghỉ lễ tới đây kéo dài, người dân có nhu cầu đi lại nhiều, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cũng cho biết đã yêu cầu các địa phương, đơn vị phải tập trung cao điểm cho công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc phòng dịch.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ động nắm bắt và định hướng để đảm bảo thông tin đúng. Ảnh: Internet

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Văn phòng UBND TP sớm ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương để có căn cứ triển khai. Các địa phương, sở ngành rà soát các văn bản chỉ đạo, nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế, của TP; xem xét các nội dung về chuyên môn còn vướng mắc thì sớm có báo cáo lại.

Đồng thời, có kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động phòng chống dịch. Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các địa phương rà soát kiện toàn ban chỉ đạo, lực lượng cũng như các vật tư để đảm bảo luôn sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch.

Về công tác tuyên tuyền, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ động nắm bắt và định hướng để đảm bảo thông tin đúng về công tác phòng chống dịch bệnh của Thành phố, để không tạo tâm lý hoang mang nhưng cũng không chủ quan cho người dân.

Với tình hình diễn biến dịch có xu hướng tăng về ca mắc, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo hằng ngày để có xử lý kịp thời. Sở Y tế hàng ngày tổng hợp tình hình, cập nhật các chỉ đạo của Bộ Y tế, chủ trì các nội dung về chuyên môn để thông tin đúng tình hình. Về việc tiêm phòng, các địa phương khẩn trương rà soát gửi về Sở Y tế để cung cấp, đảm bảo theo đúng nhu cầu của người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định tại trường học. Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tình hình phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị.

“Thành phố luôn chủ động, kiểm soát tình hình dịch và sẵn sàng ứng phó với các tình huống, diễn biến mới của dịch nếu xảy ra” - Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà nhấn mạnh.