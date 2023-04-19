Thông tin mới vụ lùm xùm bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan: Công an TP HCM nhận thêm hơn 30 đơn tố cáo

Một nguồn tin cho biết có khoảng hơn 30 người đã nộp đơn đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM.

Một số người nộp đơn tố cáo cho biết khách hàng được tư vấn đầu tư gói "Tâm an đầu tư" với cam kết sẽ sinh lợi nhuận cao nhưng sau đó phát hiện đây thực chất là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chứ không phải hợp đồng gửi tiết kiệm.

Ở một diễn biến liên quan, trước đó, chị L. (công tác tại một cơ quan báo chí ở TP HCM) phản ánh đến Báo Người Lao Động, cho biết mẹ chị là bà Nguyễn Thị Phượng (83 tuổi) nhiều lần liên hệ với SCB yêu cầu chi trả quyền lợi hai hợp đồng liên quan đến SCB khi đến hạn nhưng nhiều lần vẫn không được giải quyết.

"Tiền của mẹ tôi đưa vô đầu tư mà đi lên đi xuống họ lại nói thế này thế kia, bây giờ vẫn chưa lấy được tiền ra. Vì thế, chúng tôi phải tố cáo đến Công an TP HCM" - chị L. nói.



Lùm xùm bảo hiểm sau livestream của diễn viên Ngọc Lan. Ảnh: Internet

Căn cứ quy định của Luật Tố cáo, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1-10-2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Bộ Tài chính chuyển đơn đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả đến Bộ Tài chính.

Theo Kinh tế đô thị, thời gian qua, lùm xùm diễn viên Ngọc Lan "tố" bảo hiểm nhân thọ MVI đã phần nào phản ánh những bất cập, hạn chế của ngành BHNT. Điều này khiến nhiều người vốn có cái nhìn thiếu thiện cảm với bảo hiểm, thì nay càng mất niềm tin, e dè khi cân nhắc tham gia các sản phẩm bảo hiểm. Không chỉ tồn tại nhiều vấn đề về hợp đồng, ngành bảo hiểm còn đang bị mất điểm trong mắt khách hàng vì hệ thống đại lý thiếu chuyên nghiệp.

Sau diễn viên Ngọc Lan, mới đây NSƯT Kim Tử Long cũng tiết lộ thêm những rắc rối với BHNT. Theo tiết lộ, anh từng bị hủy hợp đồng bảo hiểm và mất trắng hơn 100 triệu đồng sau khi đóng được 3 năm, mà vấn đề xuất phát từ nhân viên tư vấn.



Ngọc Lan khóc trên livestream. Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ cho hay, trong những năm đầu tiên, người tư vấn viên vẫn săn đón đồng thời nhắc anh đóng bảo hiểm đều đặn. Tuy nhiên, việc này chỉ kéo dài đến hết năm thứ 3 mà thôi. Bản thân nam nghệ sĩ cũng quá bận rộn nên không có người nhắc đóng bảo hiểm thì anh cũng quên luôn. Thời gian sau đó, NSƯT Kim Tử Long phát hiện ra mình quên đóng phí và hợp đồng của anh cũng đã bị huỷ. Sau khi liên hệ lại với nhân viên bảo hiểm thì nhận được câu trả lời là họ đã nghỉ, không bán bảo hiểm nữa.

Qua vụ việc trên, nghệ sĩ Kim Tử Long cho rằng, nếu nhân viên tư vấn bảo hiểm cho khách hàng nghỉ làm, bàn giao lại cho công ty bảo hiểm thì công ty phải có trách nhiệm phân công nhân viên khác tiếp tục chăm sóc khách hàng. Việc công ty bảo hiểm tự động hủy hợp đồng với khách hàng và không đưa ra lời cảnh báo cho khách hàng là không có trách nhiệm với “thượng đế” của mình.

Phản hồi thông tin này, Prudential cho biết, qua thông tin phản ánh trên mạng xã hội, có ghi nhận khiếu nại của khách hàng Hoàng Kim Long (nghệ sĩ Kim Tử Long) phản ánh về trải nghiệm khi tham gia hợp đồng bảo hiểm cùng Prudential. Prudential đã liên hệ với khách hàng qua điện thoại để ghi nhận, lắng nghe và tìm hiểu về sự việc. Prudential đề xuất một buổi làm việc trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ hơn về phản ánh này. Khách hàng đồng ý hợp tác gặp gỡ và phối hợp. "Chúng tôi đang yêu cầu đại lý bảo hiểm tìm lại email, tin nhắn thông báo đóng phí bảo hiểm trao đổi với khách hàng về sự việc này" - phía Prudential cho biết.

Trường hợp của nghệ sĩ Kim Tử Long hiện đang diễn ra khá phổ biến trên thị trường bảo hiểm hiện nay. Trên các diễn đàn, nhiều khách hàng cũng phàn nàn, việc bị các đại lý bỏ bẵng không chăm sóc, hoặc không có trách nhiệm sau khi ký hợp đồng một thời gian. Khi khách hàng liên hệ với đại lý mới biết họ đã nghỉ việc, do đó việc giải quyết các vấn đề cũng trở nên rối rắm hơn.