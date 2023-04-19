Rúng động vụ án kinh hoàng trong đêm ở Bắc Giang

Xã hội 19/04/2023 07:23

Nạn nhân đã bị bắn dẫn đến gục ngay tại chỗ, nghi phạm sau đó bỏ trốn.

Theo VTC, bước đầu, lực lượng chức năng xác định giữa hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, một trong hai người đã dùng súng bắn đối thủ.

Ngay sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Cả nạn nhân và nghi phạm đều không phải là người địa phương mà ở nơi khác đến xã Liên Sơn kinh doanh.

Cũng theo VietNamNet, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được nghi phạm và đang tiếp tục công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

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Công an đang tiếp tục công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Tối 18/4, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện và tỉnh để điều tra vụ nổ súng tại xã Liên Sơn khiến một người đàn ông gục tại chỗ.

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