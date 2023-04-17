Người phụ nữ tử vong trong ô tô đỗ tại hầm chung cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm hiện đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ Báo Sức khoẻ và Đời sống, vài ngày trước khi phát hiện người phụ nữ tử vong ở hầm chung cư, gia đình đã thông báo mất tích. Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh, điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong ô tô đỗ tại hầm chung cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là chị N.P.N.Q. (SN 1984, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên).

Về diễn biến vụ việc, một lãnh đạo Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên cho biết, ngày 12/4, cơ quan chức năng nhận được thông tin trình báo về việc người phụ nữ đi tập gym nhưng mất tích.

"Nạn nhân đi tập gym cách nhà khoảng 2km nhưng mất tích. Đến ngày 15/4 người phụ nữ được người dân tìm thấy nhưng đã tử vong", Công an phường Bồ Đề cho biết.

Ảnh minh họa.

Cũng theo Báo Tiền Phong, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, người này rời khỏi nhà trước đó 3 hôm. Khi không thấy nạn nhân trở về, gia đình đã trình báo tới cơ quan chức năng tìm kiếm.

Gia đình nạn nhân cho hay, người phụ nữ không có tiền sử bệnh lý, không mâu thuẫn với ai sâu sắc. Theo lịch thì nạn nhân đến tòa chung cư ở phường Ngọc Lâm cách nơi ở khoảng 2km để tập gym.

Quá trình khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tác động từ bên ngoài liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

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