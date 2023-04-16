Khi phát hiện, người phụ nữ đã tử vong. Nạn nhân được xác định gia đình tìm người mất tích nhiều ngày trước.

Thông tin từ Zing cho hay, ngày 16/4, Công an quận Long Biên, Hà Nội, đang điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong ôtô đỗ tại hầm chung cư ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

Chỉ huy Công an quận Long Biên cho biết người phụ nữ này trú phường Bồ Đề. Người này tập gym tại chung cư ở phường Ngọc Lâm, nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Nơi ở của nạn nhân cách nơi phát hiện thi thể khoảng gần 2 km.

Nhà chức trách cho biết nạn nhân được gia đình thông báo mất tích vài ngày trước. Đến sáng 15/4, người dân tại chung cư ở phường Ngọc Lâm phát hiện người phụ nữ này đã tử vong. Thời điểm phát hiện, người phụ nữ này ở trong ô tô cá nhân.

Người phụ nữ tử vong trong xe ô tô. Ảnh minh họa

"Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân nạn nhân tử vong", chỉ huy Công an quận Long Biên nói.

Cũng theo Báo Dân Trí, khi phát hiện, người phụ nữ này ở trong ô tô cá nhân, khi chiếc xe đang đỗ tại hầm chung cư.

Theo chỉ huy Công an quận Long Biên, địa điểm người phụ nữ được phát hiện tử vong là nơi cô này hay tập gym. "Chưa có kết luận về việc có hay không dấu hiệu bất thường tác động từ bên ngoài. Cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ", vị lãnh đạo nói.

Cũng theo VietNamNet, theo lịch trình, sáng 12/4, nạn nhân đến tòa chung cư ở phường Ngọc Lâm cách nơi ở khoảng 2km để tập gym.

Quá trình điều tra, khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tác động từ bên ngoài liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Phía gia đình nạn nhân cho biết, người phụ nữ xấu số không có tiền sử bệnh lý, không mâu thuẫn với ai sâu sắc.

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