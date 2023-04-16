Hai bà cháu mắc kẹt trong chung cư Hà Đông, cộng đồng mạng phát hiện hành động vô cùng nguy hiểm

Xã hội 16/04/2023 22:06

Ngay khi bé gái bước vào cửa thang máy, cánh cửa đã vội đóng sập lại khiến cô bé và bà vô cùng lo lắng, hoảng loạn.

Tối ngày 15/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh bà đưa cháu gái vào thang máy. Tuy nhiên, ngay sau khi bé gái vừa bước vào thì cửa thang máy bất ngờ đóng lại.

Sự việc khiến cháu bé vô cùng hoảng sợ vội ấn chuông cảnh báo, đồng thời cố gắng dùng hai tay mở cửa thang máy. Cùng với đó, qua clip nhiều người thấy hình ảnh người bà cố gắng luồn tay ở thang máy cố mở cửa.

Tình huống nguy hiểm trên khiến nhiều cư dân mạng lo lắng. Dù chưa rõ nguyên nhân sự việc ra sao nhưng nhiều người cho rằng, hành động chặn cửa thang máy của cụ bà không phải là cách giải quyết an toàn trong trường hợp này.

Hai bà cháu mắc kẹt trong chung cư Hà Đông, cộng đồng mạng phát hiện hành động vô cùng nguy hiểm - Ảnh 1
Kẹt thang máy ở Hà Đông. Ảnh: Dân Việt

Một số cư dân mạng bình luận:

- Khi thang bị sự cố quy tắc duy nhất là cố gắng liên hệ bên ngoài giải cứu, không cố gắng mở cửa thang máy. Ở nhà chung cư thì phải dạy con nhỏ điều này.

- Quá nguy hiểm, thang chạy cái là bà cụ mất tay. Nhưng bé gái cũng phản ứng nhanh nhẹn đó chứ, biết cách ấn chuông báo rất đáng khen.

- Tốt nhất là bình tĩnh ngồi gọn vào góc cabin, bấm chuông nếu có. Mong 2 bà cháu bình an!

"Bà cố cho tay giữ cửa cho cháu, con mình trong trường hợp này không biết phải làm thế nào, sợ thật đấy", một người thốt lên khi xem đoạn clip.

Hai bà cháu mắc kẹt trong chung cư Hà Đông, cộng đồng mạng phát hiện hành động vô cùng nguy hiểm - Ảnh 2
 

 

Hai bà cháu mắc kẹt trong chung cư Hà Đông, cộng đồng mạng phát hiện hành động vô cùng nguy hiểm - Ảnh 3

Hai bà cháu chuẩn bị bước vào trong thang máy. (Ảnh cắt từ clip)

Tối 15/4, một lãnh đạo Công an phường La Khê xác nhận thông tin vụ việc và cho biết phía đơn vị đã cử cảnh sát khu vực xuống hiện trường lập biên bản tiếp nhận sự việc. Nguyên nhân ban đầu xác định do lỗi kỹ thuật của thang máy. Sau khi xảy ra sự cố khoảng 10 phút, nhân viên kỹ thuật đã có mặt, đưa 2 bà cháu ra ngoài an toàn.

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Từ khóa:   kẹt thang máy vụ kẹt thang máy Hà Đông

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