Tài xế lái xe đường Võ Chí Công bị bắt tạm giam 4 tháng, khởi tố vụ án tai nạn liên hoàn

Xã hội 16/04/2023 13:41

Mới đây, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế lái xe ô tô trên đường Võ Chí Công gây tai nạn liên hoàn.

Cụ thể, theo Báo Kinh tế đô thị, thông tin từ Công an quận Tây Hồ, (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội).

Theo lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, sau khi hết hạn tạm giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" theo Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với tài xế này để phục vụ công tác điều tra.

Tài xế lái xe đường Võ Chí Công bị bắt tạm giam 4 tháng, khởi tố vụ án tai nạn liên hoàn - Ảnh 1
Công an quận đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh. Ảnh: Kinh tế đô thị

Vào tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định.

Tài xế lái xe đường Võ Chí Công bị bắt tạm giam 4 tháng, khởi tố vụ án tai nạn liên hoàn - Ảnh 2

Vụ "xe điên" ở đường Võ Chí Công đâm liên hoàn khiến nhiều người bị thương, xe máy nằm la liệt trên đường. Ảnh: Dân Việt

Thông tin từ Báo Dân Trí, về diễn biến vụ việc, khoảng 16 giờ 5 phút cùng ngày, tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, quận Tây Hồ đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa xe ô tô BKS 29A-083.12 với một số xe mô tô.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp lực lượng Cảnh sát 113, Công an phường Xuân La và lực lượng y tế khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe ô tô BKS 29A-083.12 khi đang lưu thông trên đường Võ Chí Công về trung tâm Thành phố đã va chạm với 13 xe mô tô, 03 xe máy điện tại ngã tư Võ Chí Công – Xuân La.

Các nạn nhân đã được đưa đi Bệnh viện cấp cứu và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Lái xe ô tô đã được đưa về Công an phường Xuân La làm việc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Qua kiểm tra, không phát hiện lái xe có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phối hợp Công an quận Tây Hồ khẩn trương xác minh danh tính, tình trạng thương tích của các nạn nhân và điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

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