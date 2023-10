Cụ thể, theo Báo Kinh tế đô thị, thông tin từ Công an quận Tây Hồ, (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội).

Theo lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, sau khi hết hạn tạm giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" theo Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với tài xế này để phục vụ công tác điều tra.