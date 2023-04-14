Sân bay Nội Bài thí điểm xác thực hành khách làm thủ tục bay bằng CCCD gắn chip, nhận diện khuôn mặt hành khách qua camera

Xã hội 14/04/2023 21:15

Việc thí điểm này hoàn toàn tự nguyện và các hành khác sẽ được xác thực bằng CCCD gắn chip và nhận diện khuôn mặt qua camera.

Cụ thể, theo Zing, sân bay Nội Bài sẽ thí điểm xác thực hành khách làm thủ tục đi máy bay bằng camera nhận diện khuôn mặt từ 17/4 đến 17/5 với một làn tại khu C, tầng 2 ga hành khách T1; 2 quầy làm thủ tục thí điểm (quầy A31-A32) nhà ga T1. Hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tham gia đợt thí điểm này.

Để triển khai hiệu quả, Cục Hàng không yêu cầu sân bay có giải pháp tránh ùn tắc trong thời gian thí điểm; sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh; bố trí cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, hiểu biết về công nghệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc vận hành thí điểm.

 

Cục cũng lưu ý sân bay cần làm việc cụ thể, chi tiết với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) và các doanh nghiệp liên quan tại cảng hàng không để thống nhất việc thí điểm; thông báo rõ cho hành khách quy trình thí điểm nhận diện khuôn mặt là hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc.

Sân bay Nội Bài thí điểm xác thực hành khách làm thủ tục bay bằng CCCD gắn chip, nhận diện khuôn mặt hành khách qua camera - Ảnh 1
Từ 17/4, sân bay Nội Bài thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, quy trình nhận diện khuôn mặt để làm thủ tục hàng không đã được thí điểm tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) từ đầu tháng 2. Sân bay thí điểm một làn riêng dành cho hành khách nội địa có sử dụng căn cước công dân điện tử. Cũng theo VietNamNet, Cục Hàng không Việt Nam cũng lưu ý Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cần làm việc cụ thể, chi tiết với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội C06 (nếu có xác thực điện tử hoặc các dịch vụ khác do C06 quản lý) trước khi thí điểm.

Đồng thời làm việc cụ thể, chi tiết với các doanh nghiệp liên quan tại cảng hàng không để thống nhất việc thí điểm; tổ chức truyền thông chặt chẽ, đầy đủ để thông báo đến hành khách, doanh nghiệp liên quan biết, phối hợp và tạo điều kiện.

Sân bay Nội Bài thí điểm xác thực hành khách làm thủ tục bay bằng CCCD gắn chip, nhận diện khuôn mặt hành khách qua camera - Ảnh 2
Thí điểm nhận diện khuôn mặt hành khách (sử dụng CCCD gắn chip) bằng camera tại sân bay Cát Bi. Ảnh: Zing

Trước đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc triển khai thí điểm ứng dụng CCCD gắn chíp và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi tàu bay nội địa tại Cảng.

Thời gian dự kiến từ 17/4 đến 17/5 bao gồm 1 làn thí điểm tại khu C, tầng 2-Nhà ga hành khách T1; 2 quầy làm thủ tục thí điểm (quầy A31-A32) Nhà ga T1 và hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tham gia thí điểm đợt này.

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